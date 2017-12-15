Bitcoin Yükseliyor, Ethreum Düşüyor
Advert Advert Advert


Bitcoin Yükseliyor, Ethreum Düşüyor


Bitcoin Yükseliyor, Ethreum Düşüyor
Bitcoin Yükseliyor, Ethreum Düşüyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-15 Saat: 09:38:25
Anasayfa Eko Gündem Bitcoin Yükseliyor, Ethreum Düşüyor

Son günlerde devam eden olumsuz açıklamalar nedeni ile 15-17 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin güne yüzde 6 artış ile başladı.

Bitcoin fiyatları geçtiğimiz haftalarda vadeli işlem borsasında değerlendirmeye başlanmasının ardından değer kazanmaya devam etmiş fakat finans piyasalarındaki bazı uzman ve devlet yetkililerin lale çılgınlığı benzetmeleriyle Bitcoinin bir tür dolandırıcılık olduğunu ifade etmeleri ve Güney Kore'nin Bitcoin işlemlerini düzenlemeye tabi tutacağı haberlerinin yayılmasının sonrasında yeniden 16 bin dolar seviyesinin altına inmişti. Bitcoin fiyatı bugün yeniden 17 bin dolar seviyesini aşarak yüzde 6,5 yükselmiş oldu.

Ethreum Hızlı Düştü

Kripto para borsasının bir diğer önemli ürünü Ethereum fiyatlarının dün 700 dolar seviyesini aşmasının ardından sabah saatlerinde yüzde 15 değer kaybederek 620 dolara gerilemesi dikkatlerden kaçmadı. Haftaya 440 dolardan başlamış olan Ethereum bir hafta içerisinde neredeyse değerini iki katına kadar çıkardı ardından ise önemli oranda değer kaybetti.

Janet Yellen: Bitcoin ile İlgili Emin Olunması Gereken Noktalar Var

Sanal paralar ile ilgili açıklama yapan FED Başkanı Janet Yellen Bitcoin ve diğer sanal paraların şu anda ödeme sistemlerinde çok küçük bir rol oynadıklarını ve bu araçların stabil bir kaynakları bulunmadığını dile getirdi. Herhangi bir düzenleyicisi olmayan bu paraların bankalar ve ilgili düzenleyicilerin piyasadaki katılımcılar ile birlikte ilgili kara para aklama yasasını ihlal edip etmediğinden emin olunması gerektiğini ifade eden Yellen, Bitcoin’i belirli bir garantisi olmayan oldukça spekülatif bir varlık olarak değerlendirdi.

Tüm Paranızı Kaybetmeye Hazır Olun

İngiltere'nin finans sektörü düzenleyicisi Finansal Hizmetler İdaresi'nin (FSA) Genel Müdürü Andrew Bailey, Bitcoin'e yatırım yapanları tüm paralarını kaybetmeye hazır olun, şeklinde uyardı. Sanal para birimlerinin çok oynak emtialar olduğunu dile getiren Bailey, geçtiğimiz yıl yaşananların da dikkate alınarak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

bitcoin ethereum btc eth
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek