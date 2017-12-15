Bitcoin Yükseliyor, Ethreum Düşüyor

Bitcoin fiyatları geçtiğimiz haftalarda vadeli işlem borsasında değerlendirmeye başlanmasının ardından değer kazanmaya devam etmiş fakat finans piyasalarındaki bazı uzman ve devlet yetkililerin lale çılgınlığı benzetmeleriyle Bitcoinin bir tür dolandırıcılık olduğunu ifade etmeleri ve Güney Kore'nin Bitcoin işlemlerini düzenlemeye tabi tutacağı haberlerinin yayılmasının sonrasında yeniden 16 bin dolar seviyesinin altına inmişti. Bitcoin fiyatı bugün yeniden 17 bin dolar seviyesini aşarak yüzde 6,5 yükselmiş oldu.

Ethreum Hızlı Düştü

Kripto para borsasının bir diğer önemli ürünü Ethereum fiyatlarının dün 700 dolar seviyesini aşmasının ardından sabah saatlerinde yüzde 15 değer kaybederek 620 dolara gerilemesi dikkatlerden kaçmadı. Haftaya 440 dolardan başlamış olan Ethereum bir hafta içerisinde neredeyse değerini iki katına kadar çıkardı ardından ise önemli oranda değer kaybetti.

Janet Yellen: Bitcoin ile İlgili Emin Olunması Gereken Noktalar Var

Sanal paralar ile ilgili açıklama yapan FED Başkanı Janet Yellen Bitcoin ve diğer sanal paraların şu anda ödeme sistemlerinde çok küçük bir rol oynadıklarını ve bu araçların stabil bir kaynakları bulunmadığını dile getirdi. Herhangi bir düzenleyicisi olmayan bu paraların bankalar ve ilgili düzenleyicilerin piyasadaki katılımcılar ile birlikte ilgili kara para aklama yasasını ihlal edip etmediğinden emin olunması gerektiğini ifade eden Yellen, Bitcoin’i belirli bir garantisi olmayan oldukça spekülatif bir varlık olarak değerlendirdi.

Tüm Paranızı Kaybetmeye Hazır Olun

İngiltere'nin finans sektörü düzenleyicisi Finansal Hizmetler İdaresi'nin (FSA) Genel Müdürü Andrew Bailey, Bitcoin'e yatırım yapanları tüm paralarını kaybetmeye hazır olun, şeklinde uyardı. Sanal para birimlerinin çok oynak emtialar olduğunu dile getiren Bailey, geçtiğimiz yıl yaşananların da dikkate alınarak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.