Aselsan’dan Hava Sahamızı Koruyacak Yeni Bir Üretim

2018 Merkezi Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri sırasında konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Aselsan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizin savunma sanayisinde çok büyük gelişmeler sağladığını ifade eden Canikli yerli ve milli olana değer verildiğinde her zaman karşılığının kat be kat alınacağını inandıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin Hava Sahası Aselsan’a Emanet

Türkiye’nin savunma sanayisinde hizmet veren en önemli şirketi olan Aselsan milletimizin göğsünü kabartacak başarılara imza atıyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından yapılan açıklamaya göre normalde yurt dışından temin ederken toplamda 200 milyon dolar ödeme gerçekleştirdiğimiz su üstü ve alçak irtifa hava arama radarı cihazlarını Aselsan sadece 26,5 milyon dolar maliyet ile üretecek. Toplamda 25 adet üretimi yapılacak bu cihazın Türkiye’nin hava sahasında önemli bir koruma sağlayacağı belirtiliyor.

Canikli, 4 Tarafımız Düşman Dolu

2018 Merkezi Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri sırasında konuşma gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye’nin 3 ayrı terör örgütü ile sürekli mücadele ettiğini belirterek bu örgütlerin hedeflerinin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü olduğunu dile getirdi. Canikli bu terör örgütlerini yöneten ve finanse edenlerin de aynı kaynak olduğuna dikkat çekerek ülkemizin bu tehditlere karşı kendini sağlama alması gerektiğinin altını çizdi.