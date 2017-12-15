1 Milyon Kişi Tarafından Kullanılan Bankasız Kart: İninal

Ülkemizde girişimcilik her geçen gün artan bir ölçekte büyümeye devam ediyor. Özellikle finans teknolojisi (fintech) alanındaki girişimler hem daha kolay yatırım aldıkları hem de talep gördükleri için daha hızlı bir büyümeye sahip oluyor. Özellikle banka ve finans şirketlerinin bu alandaki girişimlere yatırım yapmaları sektörün bu noktadan daha hızlı ilerlemesini sağlıyor.

5 Yılda 1 Milyon Kişi

İninal kart hakkında bilgi veren şirketin CEO’su Ömer Suner, 2012 yılında kuruldukları günden bu yana toplamda 1 milyon kullanıcıya ulaştıklarını belirterek 5 yıllık bu süreç içerisinde ülkenin önde gelen finans teknolojisi girişimi haline geldiklerini dile getirdi. Suner, ülkemizde bankacılık sisteminin dışında kalan 25 milyondan fazla insan olduğunu dile getirerek sundukları ön ödemeli kartlar ile bu kişilerin fiziksel ve dijital ortamda finansal özgürlük elde etmesini hedeflediklerini ifade etti.

Kartlar Çoğunlukla E-Ticaret Alanında Kullanılıyor

Çalışma sistemleri hakkında bilgi veren Suner, marketlerden bile satın alınabilen farklı tutarlara sahip kartlardan 2,5 milyon adet satış yapıldığını bildirdi. Mastercard’ın geçtiği her türlü pos cihazında kullanılabilir olan bu kartların 42 milyon noktada geçerli olduğunu dile getiren Suner, özellikle e-ticaret, online oyun ve fiziki noktalarda ininal kartların kullanılarak alışveriş yapıldığını ifade etti.

Finansal servislerin toplumunun geneline yayılmasını arzu ettiklerini belirten Suner, 2018 yılında kartlara bankamatiklerden dolum yapılabilmesini sağlayacaklarını ifade ederek 2017 Mart ayından itibaren çalışmalarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan almış oldukları lisansla yürüttüklerini sözlerine ekledi.