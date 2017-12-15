İşsizlik Oranı Belli Oldu!

Türkiye genelindeki işsizlik oranlarında azalma oldu. Ülke genelinde 15 yaş ve daha üstü yaştakilerde işsiz sayısında azalma yaşandı. 2017’nin Eylül dönemi baz alındığında geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi azaldı ve 3 milyon 419 bin kişi seviyesine düştü. İşsizlik oranında 0,7 puanlık bir düşüş yaşandı ve %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfustaki işsizlik oranı 0,1 puanlık artış göstererek %20 seviyesine ulaştı. 15-64 yaş grubu arasındakilerde ise bu oran 0,8 azaldı ve %10,8 oldu. Ayrıca aynı dönemin tarım dışı işsizlik oranında da 0,9’luk bir azalış yaşandı ve yeni oran %12,8 olarak tahmin edildi.

Büyük Artış!

İstihdam edilenlerin sayısında geçen yılın Eylül ayına göre büyük bir artış yaşandı. 2017 Eylül dönemine kadar tam 1 milyon 233 bin kişilik istihdam yaratıldı ve toplamda 28 milyon 797 bin kişi istihdam edildi. İstihdam oranındaki artışta 1,1 puanlık bir artış yaşandı ve %47,9 oranı yakalandı.

Baz alınan dönemde tarımda istihdam edilen çalışan sayısı 197 bin olurken, tarım dışı sektörde çalışanların sayısı ise 1 milyon 36 bin kişi arttı. İstihdam edilen kişilerin %53,1’i hizmetler sektöründe yer alırken, %20,3’ü tarım, %7,7’si inşaat, %18,8’i ise sanayi sektöründe yer aldı.

Önceki yıla göre karşılaştırıldığında tarım sektörü içinde istihdam edilenler içindeki pay 0,2 puan ve sanayi sektöründeki payı 0,3 puan azaldı. İnşaat sektörünün payında bir değişim olmadı ancak sanayi payı 0,3 puan azalırken, hizmet sektöründe de 0,4’lük bir azalma yaşandı.