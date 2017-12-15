Akdeniz’de Türk Bayrağını Dalgalandıracağız! Yelken Açıp Dolaşacağız!
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Akdeniz’de Türk Bayrağını Dalgalandıracağız! Yelken Açıp Dolaşacağız!


Akdeniz’de Türk Bayrağını Dalgalandıracağız! Yelken Açıp Dolaşacağız!
Akdeniz’de Türk Bayrağını Dalgalandıracağız! Yelken Açıp Dolaşacağız! Seda Polat - Tarih: 2017-12-15 Saat: 11:40:52
Anasayfa Eko Gündem Akdeniz’de Türk Bayrağını Dalgalandıracağız! Yelken Açıp Dolaşacağız!

Söz konusu açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.

Söz konusu açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Türkiye’nin yeni sondaj gemisine ulaşacağını söyleyen Albayrak, Türkiye’nin Karadeniz ve Akdeniz’de arama kuyuları kazmaya başlayacağının altını çizdi. Tüm dünyaya seslendiğini söyleyen Bakan, Türkiye’nin sondaj faaliyetleri yürütüp gaz ve petrol arama faaliyetleri gerçekleştireceğini, Türk bayrağının dalgalandığını gemilerle bunun yapılacağını söyledi. Albayrak tüm dünyaya seslenerek, kimse kusura bakmasın çağrısı da yaptı.

Meclis Genel Kurulu’nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde konuşma yapan Albayrak, LNG ve depolama alanında sın 2 yılda gerçekleştirilen alt yapılardan bahsederek, bu yıl kesintisiz bir kış yaşanacağını söyledi. Bakan, İzmir’de devreye sokulan ilk sıvılaştırılmış doğalgaz gazlaştırma terminalinden sonra, Hatay’da bulunan ikinci sıvılaştırılmış doğalgaz gazlaştırma terminalinin de bu ay içerisinde devreye gireceğinden bahsetti.

Sondaj Gemisi Geliyor!

Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının üstünde duran Bakan, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileri ile Karadeniz ve Akdeniz’de detaylı aramalar yürüttüklerinden bahseden Bakan, bu yıl sonu ile temin edilecek olan yeni sondaj gemisi ile de her iki denizde arama faaliyetlerinin süreceğinden bahsetti. Türkiye’nin sahip olduğu ve tepesinde Türk bayrağının dalgalandığı gemilerle, denizlerde yelken açıp dolaşılacağının altını çizdi.

Yenilenebilir enerji konusuna da değinen Albayrak, bu konuda dünya ile yarışıldığını söyledi. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmaların daha da arttırılacağını söyleyen Bakan, fotovoltoik güneş modülü üretecek fabrikanın AR-GE merkezinin açılışının 2017 yıl sonu yani önümüzdeki yıl sonu temelin atılacağından bahsetti. Söz konusunu alanında ilk olan fabrikanın temelinin 21 Aralık tarihinde Ankara’da açılacağından bahsetti. 

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