Merkez Bankası’ndan Dünyaya Rest! Algı Operasyonları Tuzla Buz Oldu!

Merkez Bankası’nın açıkladığı faiz oranı birçok ekonomistin eleştirisini aldı hatta yabancı ekonomistler tarafından bile olumsuz yönde eleştirildi. Yüklü faiz artımı bekleyen piyasa, Merkez Bankası’ndan gelen faiz kararı ile sarsıldı. Dünya kamuoyunda yaratılan algı operasyonu da Merkez Bankası’nın bu hamlesi ile boşa çıktı. Merkez Bankası açıkladığı faiz oranı ile sınırlı bir adımla piyasalarda gövde gösterisi yaparak, gerekirse buradayım imajı verdi.

Piyasalarda son günlerde Merkez Bankası’ndan beklenenin yüklü faiz artırımı olduğu aşılanmaya çalışıyordu. Bu algıya Merkez Bankası prim tanımadı. Geç likidite penceresinde de 8 ay aradan sonra sınırlı artırım gerçekleştirildi.

Dövizle Rest de İşe Yaramadı!

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında geçtiğimiz Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplanmıştı. Bu toplantının sonucunda faiz koridorunun alt bandı, üst bandı ve politika faizi sabit tutuldu. Geç likidite faizi ise 50 baz puan artırılıp %12,75’e çekildi.

Merkez Bankası’nın bu hamlesine karşılık olarak dövizle rest çekilmeye çalışıldı ancak günün sonunda piyasa dengeye kavuştu. Ekonomistler bu faiz oranı ile kurun da sınırlı şekilde oynayabileceği yönünde düşüncelerini paylaştı.

Merkez Bankası’na bir süredir yüksek faiz oranı ile ilgili algı operasyonu düzenleniyordu. Bu algıya pabuç bırakmadığını açıklanan faiz oranıyla Merkez Bankası ortaya serdi. Merkez Bankası bu algılardan etkilenmeyeceğini ve gerektiğinde müdahale edeceğini de açıkça beyan etmiş oldu.

Yapılan faiz açıklaması ile dövizdeki denge bir anda değişti ancak günün sonunda her şey normale döndü. Dövizin silah olarak kullanılma resti de bu şekilde boşa çıktı.