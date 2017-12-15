E-ticaretteki Pay Her Geçen Gün Artarak Katlanacak!

Gün geçtikçe büyüyen ve ivme kazanan e-ticaret katlanarak artmaya devam ediyor. Bu sektördeki payını artırmak isteyen Türkiye bir atağa daha kalktı. Türkiye, dünya üzerindeki perakende pazarında %3,5’lik pay aldı ve bu aldığı payı 4 yılda iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.

Dünya üzerinde e-ticaret merkezi haline gelmek isteyen Türkiye, bu hedef doğrultusunda çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz ay konu ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Arslan, Türkiye’nin e-ticaret pastasından alacağı payın 3 kat artacağını belirtmişti. Bakan ayrıca dünyada gelişen e-ticaret ve ödemeler sistemi trendine de dikkat çekmişti.

Akıllı Telefonlarla Birlikte E-ticarette Arttı!

Türkiye’nin ödemeler sistemiyle birlikte e-ticarette toplan perakende de aldığı pay şimdilik %3,5 seviyesinde. Dünya üzerindeki ülkelerin bu alandaki payı ise %8,5’i buluyor. Türkiye araştırmalar sonucunda aldığı bu rakamla dünya ortalamasının altında ancak online alışveriş ve kullanıcı alışkanlıkları ile birlikte sektördeki payını 4 yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor. Sektörle ilgili araştırmaları yapan iki kurumun yapmış oldukları çalışmaya göre artan internet penetrasyonu ve akıllı telefon kullanımı ile 2016 yılı itibariyle Türkiye e-ticaret Pazar hacmi 30.8 milyar TL seviyesine ulaştı.

2010 yılında yapılan araştırmaya göre %6 olan akıllı telefon penetrasyonu ile dünya üzerindeki ortalamanın %9,6 oranının altında kalan Türkiye, son 6-7 yılda akıllı telefon büyümesiyle %65 penetrasyona ulaştı ve bu ulaştığı rakamla dünya ortalamasının yaklaşık 5 puan üzerine çıktı.

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle e-ticaretteki etkinlik de arttı. Türkiye bu etkinliğini 4 yıl içinde daha fazla arttırmayı hedefliyor.