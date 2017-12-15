Türkiye’de İlk! Sürücüsüz Metro Açılıyor!
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Türkiye’de İlk! Sürücüsüz Metro Açılıyor!


Türkiye’de İlk! Sürücüsüz Metro Açılıyor!
Türkiye’de İlk! Sürücüsüz Metro Açılıyor! Seda Polat - Tarih: 2017-12-15 Saat: 12:52:40
Anasayfa Yatırım Türkiye’de İlk! Sürücüsüz Metro Açılıyor!

Üsküdar Ümraniye Metro Hattı bugün açılacak.

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı geçtiğimiz günlerde müjdelenmişti. Üsküdar Ümraniye Metro Hattı bugün açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bugün katılımıyla ilk sürücüsüz metro hattı açılacak.

2012 yılında temeli atılan bu hat, Anadolu Yakası’nda yer alıyor. Anadolu Yakası’nın ikinci metro hattı olarak bilinen ve 20 km’lik Üsküdar Ümraniye Çekmeköy/ Sancaktepe Metro Hattı’nın özelliklerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı Mevlüt Uysal açıklamıştı. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Uysal, sürücüsüz ilk metro hattı olacağını duyurmuştu. 16 istasyona ve 17 km’lik uzunluğa sahip olan bu hatta, vatandaşların güvenliğini sağlamak açısından peron kapı sistemi de bulunuyor. Bu hat tek yönde saatte 65 bin yolcuya hizmet verme kapasitesine sahip. Bu metro hattı tamamlandıktan sonra Üsküdar-Sancaktepe arasındaki mesafe 27 dakikaya inecek.

2012 Yılında Temeli Atılmıştı!

2012 yılında temelin atıldığı bu metro hattı, 5 senenin sonunda hizmete açılacak. Bugün açılışı gerçekleşecek olan bu metro hattı, ilk sürücüsüz metro olma özelliğine de sahip. Bugün açılışı gerçekleşecek olan bu metro hattının açılış törenine Recep Tayyip Erdoğan’da katılacak.

Üsküdar ve Sancaktepe arasına yapılan ve tam 17 km uzunluğa sahip olan bu metro hattı, 16 istasyona sahip. Vatandaşların güvenliğinin ön planda tutulduğu bu metro hattında, güvenlik açısından iyi bir ortam sağlanması bakımından peron kapı sistemi uygulanmış.

Yapılan bu metro hattı ile Avrupa Yakası’nda Üsküdar’dan Sancaktepe’ye 27 dakikada inilebilecek. 

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