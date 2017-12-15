El İşi Yapan Kadına Devletten Kredi!
Advert Advert Advert


El İşi Yapan Kadına Devletten Kredi!


El İşi Yapan Kadına Devletten Kredi!
El İşi Yapan Kadına Devletten Kredi! Seda Polat - Tarih: 2017-12-15 Saat: 13:16:29
Anasayfa Eko Gündem El İşi Yapan Kadına Devletten Kredi!

Aile bütçesine destek olmak isteyen kadınlar çeşitli el işleri yapıyor. El işi ile aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarına devlet faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Aile bütçesine destek olmak isteyen kadınlar çeşitli el işleri yapıyor. El işi ile aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarına devlet faizsiz kredi imkanı sunuyor. 15 bin liraya kadar çıkan kredinin vadesi ilk iki yıl geçerli olmuyor. Yani ilk 2 yıl geri ödemesiz olarak 8 yıla kadar vade imkanı sunuluyor.

Ev kadınlarının kendi iş yerlerini kurabilmeleri, açabilmeleri için 15 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı tanınıyor. Bu yolla birçok kadın da hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de hayalini kurduğunu işyerini açıyor.

Bu kredi kaymakamlık tarafından veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından özellikle yoksul aileler bu krediden yararlanabiliyor.

Hibe Değil, Kredi!

Bu destek ne yazık ki hibe niteliğinde değil. Yani bu desteği alanlar sonrasında geri ödemek zorunda. Güzel olan yanı ise faizsiz olması. Bunun yanında bu krediyi alan ev hanımları ilk 2 yıl bu krediyi geri ödemeyecek ve bu krediyi ödemek iççin 8 yıla kadar vade imkanı da var.

Yapılan araştırmalara göre bu desteği almak isteyen ailenin maddi durumunun yetersiz ve ekonomik yoksulluk söz konusu olması lazım. Bu şartlarda yaşayan ev hanımlarına girişimci destek sağlanıyor. Bu kaymakamlık tarafından verilen kredi de vakıfların bütçeleri nispetinde oluyor.

Yapılacak işle ilgili tüm hazırlıkların yapılmasının ardından, ikamet edilen adrese en yakın vakıf kuruluşuna gidilip başvuru yapılması gerekiyor. Ortaya konulan bu proje vakıf mütevelli heyeti tarafından incelenip sonra uygun görüldüğü takdirde onay veriliyor. Mütüvelli heyeti tarafından onaylanan projenin vakfın fon kuruluna gönderilmesinin ardından kurul onayı alınıyor, sonra da tutar kişiye teslim ediliyor.     

ev hanımlarına kredi kredi ev hanımlarına verilen kredi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek