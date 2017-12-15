El İşi Yapan Kadına Devletten Kredi!

Aile bütçesine destek olmak isteyen kadınlar çeşitli el işleri yapıyor. El işi ile aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarına devlet faizsiz kredi imkanı sunuyor. 15 bin liraya kadar çıkan kredinin vadesi ilk iki yıl geçerli olmuyor. Yani ilk 2 yıl geri ödemesiz olarak 8 yıla kadar vade imkanı sunuluyor.

Ev kadınlarının kendi iş yerlerini kurabilmeleri, açabilmeleri için 15 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı tanınıyor. Bu yolla birçok kadın da hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de hayalini kurduğunu işyerini açıyor.

Bu kredi kaymakamlık tarafından veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından özellikle yoksul aileler bu krediden yararlanabiliyor.

Hibe Değil, Kredi!

Bu destek ne yazık ki hibe niteliğinde değil. Yani bu desteği alanlar sonrasında geri ödemek zorunda. Güzel olan yanı ise faizsiz olması. Bunun yanında bu krediyi alan ev hanımları ilk 2 yıl bu krediyi geri ödemeyecek ve bu krediyi ödemek iççin 8 yıla kadar vade imkanı da var.

Yapılan araştırmalara göre bu desteği almak isteyen ailenin maddi durumunun yetersiz ve ekonomik yoksulluk söz konusu olması lazım. Bu şartlarda yaşayan ev hanımlarına girişimci destek sağlanıyor. Bu kaymakamlık tarafından verilen kredi de vakıfların bütçeleri nispetinde oluyor.

Yapılacak işle ilgili tüm hazırlıkların yapılmasının ardından, ikamet edilen adrese en yakın vakıf kuruluşuna gidilip başvuru yapılması gerekiyor. Ortaya konulan bu proje vakıf mütevelli heyeti tarafından incelenip sonra uygun görüldüğü takdirde onay veriliyor. Mütüvelli heyeti tarafından onaylanan projenin vakfın fon kuruluna gönderilmesinin ardından kurul onayı alınıyor, sonra da tutar kişiye teslim ediliyor.