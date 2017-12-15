Borsa İstanbul Haftanın Son İşlem Gününde Düşüş Eğiliminde

BIST açılışı esnasında BIST 100 endeksi 88.09 puan düşerken, bankacılık endeksi yüzde 0.02 oranında, holding endeksi yüzde 0.13 oranında yükseldi. Sektör endeksleri içinden bu hafta en çok kazandıran yüzde 0.63 oranla bilişim sektörü, en çok kaybettiren ise yüzde 1.89 ile iletişim sektörü olarak belirlendi.

14 Aralık Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin faiz kararını açıklamasından sonra banka hisselerinde yoğunluk kazanan alım eğilimiyle 110.000 seviyesine kadar çıkan BIST 100 endeksi, Perşembe gününü son bir ay içindeki en yüksek kapanış seviyesi olan 109.666.44 puanla sonlandırdı. TCMB senenin son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi ve faiz koridorunu sabit tuttu, geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını ise 50 baz puanla öngörülerin daha da aşağılarında bir seviyede yükseltti.

Döviz Kurları Düşüş Trendinde

Dolar/TL kuru, güne düşüş eğilimli başlamasından sonra 3.8740 seviyesinde sabitlendi. Perşembe günü düşüşe geçen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin 2017’nin son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi ve faiz koridorunu sabit tutması, geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını ise 50 baz puanla öngörülerden daha az artırmasının sonucunda yükselmeye başladı. Dolar/TL, dün 3.8970 seviyesine çıktıktan sonra Perşembe gününü önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 1.9 oranında yükselerek 3.8870 seviyesinden sonlandırdı.

Dolar/TL haftanın son gününe düşüş trendinde başlamasından sonra saat 10.55 sularından sonra yüzde 0.35 oranında değer kaybı yaşayarak 3.8740 seviyesinde sabitlendi. Aynı saatlerde euro/TL kuru yüzde 0.40 oranında düşerek 4.5690 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0.28 oranında düşerek 5.2095 seviyesinden işlem görmekte.