Tarihte Bir İlk! GSYİH’nın 3 Trilyon Lirayı Geçeceği Öngörülüyor
Advert Advert Advert


Tarihte Bir İlk! GSYİH’nın 3 Trilyon Lirayı Geçeceği Öngörülüyor


Tarihte Bir İlk! GSYİH’nın 3 Trilyon Lirayı Geçeceği Öngörülüyor
Tarihte Bir İlk! GSYİH’nın 3 Trilyon Lirayı Geçeceği Öngörülüyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-15 Saat: 14:20:45
Anasayfa Eko Gündem Tarihte Bir İlk! GSYİH’nın 3 Trilyon Lirayı Geçeceği Öngörülüyor

Türkiye'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) bazında milli geliri, büyüme ivmesinin senenin son çeyrek döneminde yüzde 5.4'tek fazla gerçekleşmesi durumunda, tarihte ilk defa 3 trilyon lirayı geçecek.

2018 Yılı Programı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in elde etmiş olduğu verilerden yola çıkılarak,  2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde de GSYİH büyüme hızı  yüzde 7.4 oranına ulaştığı belirlendi. Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek dönemde yüzde 11.1 oranında büyümesi ekonomistleri şaşırttı. Senenin üç çeyrek dönemi boyunca (Ocak Eylül Dönemleri Arası) gözlemlenen büyüme hızının dördüncü  çeyrek dönemde de (Ekim Aralık Dönemleri Arası) sürmesi halinde ve dolar kurunun 4 liralık seviyeyi aşmaması durumunda Türkiye'nin GSYİH'sı cari fiyatlarla beraberinde 800 milyar doları aşacak.  2018 Yılı Programı’nda, 37 bin 899 lira (10 Bin 579 Dolar) olarak öngörülen  kişi başına düşen yurt içi gelirler ise nüfusun 80 milyon, dolar kurunun 3.83 lira olduğu durumda değerlendirildiği zaman 10 bin dolar seviyesinin altında olacak.

Kişi Başına Düşen Gelir 10 Bin Dolayı Geçmeyecek

2018 Yılı Programında, GSYİH öngörüleri 3 trilyon 350 milyon lira, sene sonu TÜFE tahmini yüzde 9.5 oranında, deflatör ise yüzde 10.3 oranında bulunuyor. Ekonomistler, son çeyrek dönemde büyümenin üçüncü çeyrek dönemdeki kadar fazla gerçekleşmeyeceğini ama en olası senaryonun Türkiye ekonomisi büyümesinin yüzde 5 oranından fazla gerçekleşeceği yönünde. 2017 senesi büyüme verilerinin ortalamasının, dördüncü çeyrek dönemde yüzde 5 oranından yüksek gerçekleşmesi halinde büyümenin yüzde 7'nin altına düşmeyeceği ve GSYİH’nın 800 milyar doların  üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Muhabirlere  yapmış olduğu açıklamalarda Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Ocak-Haziran dönemleri arasında sektörel büyüme rakamlarına ciddi oranda etki eden Kredi Garanti Fonu  kullanımı ve büyümeye  destek sağlamak hedefiyle verilen teşvik ve desteklerin senenin son çeyrek döneminde azalacağını belirtti. Erkan, bunun sonucunda son çeyrek dönem büyüme verilerinin üçüncü çeyrek dönemdeki gibi yüksek  olmayacağını öngörmekte.

TÜFE TÜİK GSYİH Milli Gelir 2018 Yılı Programı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek