Tarihte Bir İlk! GSYİH’nın 3 Trilyon Lirayı Geçeceği Öngörülüyor

2018 Yılı Programı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in elde etmiş olduğu verilerden yola çıkılarak, 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde de GSYİH büyüme hızı yüzde 7.4 oranına ulaştığı belirlendi. Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek dönemde yüzde 11.1 oranında büyümesi ekonomistleri şaşırttı. Senenin üç çeyrek dönemi boyunca (Ocak Eylül Dönemleri Arası) gözlemlenen büyüme hızının dördüncü çeyrek dönemde de (Ekim Aralık Dönemleri Arası) sürmesi halinde ve dolar kurunun 4 liralık seviyeyi aşmaması durumunda Türkiye'nin GSYİH'sı cari fiyatlarla beraberinde 800 milyar doları aşacak. 2018 Yılı Programı’nda, 37 bin 899 lira (10 Bin 579 Dolar) olarak öngörülen kişi başına düşen yurt içi gelirler ise nüfusun 80 milyon, dolar kurunun 3.83 lira olduğu durumda değerlendirildiği zaman 10 bin dolar seviyesinin altında olacak.

Kişi Başına Düşen Gelir 10 Bin Dolayı Geçmeyecek

2018 Yılı Programında, GSYİH öngörüleri 3 trilyon 350 milyon lira, sene sonu TÜFE tahmini yüzde 9.5 oranında, deflatör ise yüzde 10.3 oranında bulunuyor. Ekonomistler, son çeyrek dönemde büyümenin üçüncü çeyrek dönemdeki kadar fazla gerçekleşmeyeceğini ama en olası senaryonun Türkiye ekonomisi büyümesinin yüzde 5 oranından fazla gerçekleşeceği yönünde. 2017 senesi büyüme verilerinin ortalamasının, dördüncü çeyrek dönemde yüzde 5 oranından yüksek gerçekleşmesi halinde büyümenin yüzde 7'nin altına düşmeyeceği ve GSYİH’nın 800 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Ocak-Haziran dönemleri arasında sektörel büyüme rakamlarına ciddi oranda etki eden Kredi Garanti Fonu kullanımı ve büyümeye destek sağlamak hedefiyle verilen teşvik ve desteklerin senenin son çeyrek döneminde azalacağını belirtti. Erkan, bunun sonucunda son çeyrek dönem büyüme verilerinin üçüncü çeyrek dönemdeki gibi yüksek olmayacağını öngörmekte.