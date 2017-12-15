Bütçe 11 Ayda 26.5 Milyar Lira Açık Verdi!

Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kasım 2017 ve Ocak-Kasım dönemlerine dair bütçe gerçekleşmeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Kasım ayı itibarıyla bütçe fazlasının 8.5 milyar lira, faiz dışı fazlaların ise 13.6 milyar lira boyutunda gerçekleştiğine dikkat çeken Ağbal, geçtiğimiz senenin aynı döneminde bütçe fazlasının 10 milyar lira, faiz dışı fazlaların ise 13.9 milyar lira olduğunu anımsattı. Ağbal, senenin 11 ayı boyunca bütçe açığının 26.5 milyar lira, faiz dışı fazlaların 28.8 milyar lira boyutunda tespit edildiğini ifade etti.

Bu süreç içerisinde, bütçe giderleri yüzde 17.7 oranında yükselerek 601.1 milyar liraya, faiz dışı giderler yüzde 18.1 yükselerek 545.8 milyar liraya ulaştı. Bütçe gelirleri yüzde 13 oranında yükselerek 574.6 milyar lira, vergi gelirleri yüzde 16.7 oranında yükselerek 489.3 milyar lira şeklinde gerçekleşti. Senenin ikinci yarımının ardından ekonomik canlılığın vergi gelirlerinde kademeli olarak yukarı yönlü seyir izlemesine neden olduğuna işaret eden Ağbal, bir gelişmeye destek verirken bütçe giderlerinin artış oranının da kademeli olarak aşağı yönlü seyrettiğine dikkat çekti. Ağbal, Orta Vadeli Plan (OVP) hedeflerine ulaşılması halinde gereken çalışmaları devam ettireceklerini belirtti.

Kasım Ayındaki Bütçe Fazlası Geçmiş Dönemleri Telafi Etmedi

Maliye Bakanlığı'nın kasım ayı ve ocak-kasım arasındaki döneme dair bütçe uygulama sonuçları açıklaması kapsamında, kasım ayında bütçe gelirleri, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 7.3 oranında yükselerek 65.2 milyar liraya, bütçe giderleri yüzde 11.8 oranında yükselerek 56.7 milyar liraya ulaştı. Bütçe gelirleri ocak-kasım dönemleri arasında, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 13 oranında artarak 574.6 milyar liraya, bütçe giderleri ise yüzde 17.7 oranında artarak 601.1 milyar liraya ulaştı. Sonuç olarak merkezi yönetim bütçesi bu sene kasım ayında 8.5 milyar lira fazla, ocak-kasım dönemlerinde ise 26.5 milyar lira bütçe açığı verdi.