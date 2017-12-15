2018 Senesinin Asgari Ücretleri Bugün Belirlenecek!

Türk-İş'in ev sahipliği ettiği toplantıda Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK uzmanları ülke ekonomisine dair verileri sunacak. Direkt olarak 7 milyon çalışan personeli ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci ve son toplantısı 15 Aralık Cuma günü Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlık edeceği komisyon heyetinde, işçilerin tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işverenlerin tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantı esnasında Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları Türkiye ekonomisi verilerini komisyonla paylaşacak.

Son Toplantı Bugün Düzenlenecek

Asgari ücretleri, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilleri olacak şekilde 15 kişinin oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Bu komisyon heyetinde, en çok üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşveren tarafını ise TİSK temsil ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen ilk toplantıdan sonra komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı tekrar görüşüyor. Komisyon, son toplantısını ise bakanlıkta düzenliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birisi başkanlık ediyor ve komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuna göre karar veriyor. Oyların eşit çıkması durumunda başkanın desteklediği tarafın, çoğunluk sağladığı farz ediliyor.

Asgari ücret, günümüzde bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde ise net bin 404 lira 6 kuruş olarak ödeniyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 510 lira 87 kuruş olarak ödeniyor.