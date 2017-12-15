Pharmactive Güney Koreli Şirketle Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Pharmactive İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak ile Polus Yönetim Kurulu Başkanı Seung Heon Nam, Pharmactive'nin Çerkezköy'deki üretim tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında, kurulacak tesise dair değerlendirmede bulundu. Toplantı esnasında yapmış olduğu konuşmalarda Sancak, Türkiye'nin tamamı yerli olan firmalar içinde ihracatta öncü olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Pharmactive'in, yenilikçi ve biyobenzer ürünlerine hastaların ulaşımını kolaylaştırma amacıyla kurulan Güney Koreli global bir firma olan Polus ile 2016 senesinde ortaklık kurduğunu anımsatan Sancak, bu ortaklığın sonucunda Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurarak, yatırım ortaklığı kararı aldıklarını belirtti. Sancak, Pharmactive ve Polus iş birliğinde karar verilen bu yatırım hamlesinin Türkiye için güzel başlangıçlara öncülük edeceğini ifade etti.

İlaç Sektörünün Cari Açığı Kapatılacak

Kurulacak tesislerde üretimi gerçekleştirilecek ürünlerin 34 yakın ülke pazarına, bunun yanı sıra Avrupa ve Amerika'ya ihraç edileceğine dikkat çeken Sancak, Türkiye’nin ilaç sektöründeki cari açığını azaltacaklarını dile getirdi. Pharmactive üretim tesislerinin 200 milyon doları aşkın bir yatırım sonucu, senede 330 milyon kutu ilaç üretim hacmi olan, 108 bin metrekare araziye kurulu, Türkiye'nin en büyük ve en modern üretim tesislerinden biri olduğuna işaret eden Sancak, Pharmactive İlaç Fabrikası’nın senelik bazda 230 milyon kutu katı ilaç (Tablet, Kapsül, Toz), 57 milyon kutu yarı katı İlaç (Krem, Jel, Merhem ve Losyon) ve 43 milyon kutu likit ilaç (Şurup, Süspansiyon, Sprey ve Damla) üretebildiğini vurguladı. Tesislerinin kapasite arttırma çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Sancak, çalışmaların ardından senelik 550 milyon kutunun üzerinde üretim yapabileceklerini belirtti.

İlk ürünlerini 2013 senesinde Türkiye'de doktor ve eczacılara tanıdan Pharmactive, 2017 senesini 175 milyon lira ciro ve 648 kişilik istihdamla sonlandırdı. 2018 senesinde firmanın hedeflediği ciro ise 322 milyon lira ve 855 kişilik istihdam sağlamak.