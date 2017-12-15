Pharmactive Güney Koreli Şirketle Ortaklık Anlaşması İmzaladı
Advert Advert Advert


Pharmactive Güney Koreli Şirketle Ortaklık Anlaşması İmzaladı


Pharmactive Güney Koreli Şirketle Ortaklık Anlaşması İmzaladı
Pharmactive Güney Koreli Şirketle Ortaklık Anlaşması İmzaladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-15 Saat: 15:19:07
Anasayfa Şirketler Pharmactive Güney Koreli Şirketle Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Türkiye'nin tamamı yerli sermayeli ilaç firması Pharmactive, "Global Yatırım Ortaklığı" dahilinde anlaşma imzaladığı Güney Kore’li ilaç firması Polus ile Türkiye'de üretim tesisi açacak.

Pharmactive İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak ile Polus Yönetim Kurulu Başkanı Seung Heon Nam, Pharmactive'nin Çerkezköy'deki üretim tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında, kurulacak tesise dair değerlendirmede bulundu. Toplantı esnasında yapmış olduğu konuşmalarda Sancak, Türkiye'nin tamamı yerli olan firmalar içinde ihracatta öncü olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Pharmactive'in, yenilikçi ve biyobenzer ürünlerine hastaların ulaşımını kolaylaştırma amacıyla kurulan Güney Koreli global bir firma olan Polus ile 2016 senesinde ortaklık kurduğunu anımsatan Sancak, bu ortaklığın sonucunda Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurarak, yatırım ortaklığı kararı aldıklarını belirtti. Sancak, Pharmactive ve Polus iş birliğinde karar verilen bu yatırım hamlesinin Türkiye için güzel başlangıçlara öncülük edeceğini ifade etti.

İlaç Sektörünün Cari Açığı Kapatılacak

Kurulacak tesislerde üretimi gerçekleştirilecek ürünlerin 34 yakın ülke pazarına, bunun yanı sıra Avrupa ve Amerika'ya ihraç edileceğine dikkat çeken Sancak, Türkiye’nin ilaç sektöründeki cari açığını azaltacaklarını dile getirdi. Pharmactive üretim tesislerinin 200 milyon doları aşkın bir yatırım sonucu, senede 330 milyon kutu ilaç üretim hacmi olan, 108 bin metrekare araziye kurulu, Türkiye'nin en büyük ve en modern üretim tesislerinden biri olduğuna işaret eden Sancak, Pharmactive İlaç Fabrikası’nın senelik bazda 230 milyon kutu katı ilaç (Tablet, Kapsül, Toz), 57 milyon kutu yarı katı İlaç (Krem, Jel, Merhem ve Losyon) ve 43 milyon kutu likit ilaç (Şurup, Süspansiyon, Sprey ve Damla) üretebildiğini vurguladı. Tesislerinin kapasite arttırma çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Sancak, çalışmaların ardından senelik 550 milyon kutunun üzerinde üretim yapabileceklerini belirtti.

İlk ürünlerini 2013 senesinde Türkiye'de doktor ve eczacılara tanıdan Pharmactive, 2017 senesini 175 milyon lira ciro ve 648 kişilik istihdamla sonlandırdı. 2018 senesinde firmanın hedeflediği ciro ise 322 milyon lira ve 855 kişilik istihdam sağlamak.

Pharmactive Polus Global Yatırım Ortaklığı Haluk Sancak İlaç Sektörü
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek