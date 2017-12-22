Vakıfbank Yılbaşına Özel Kredi Faizlerini Düşürdü! 2018 Yılbaşı Faiz Oranları!

Vakıfbank, kamu personeli, özel sektör çalışanı ve emekli müşterilerine özel, uygun faiz oranları ve 48 ay vadeli ödeme planı ile yılbaşına özel kredi kampanyası sunuyor.

Yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranları ile aynı zamanda da anında başvuru yapma imkanı da tanıyan Vakıfbank, 7 farklı çeşitte ödeme planı sunuyor.

Uygun Faiz Oranları!

Vakıfbakn yılbaşı kredisi faiz oranları müşterilerin kredi dosya masrafı ücretini ödemesi ve ödememesine göre değişiklik gösteriyor. Kredi dosya masrafını ödeyen müşterileri için yüzde 1,35 oranında faiz uygulayan banka, ödemeyenler için ise yüzde 1,42 oranında faiz uyguluyor. Alınan tahsis ücreti ise temin edilen finansman tutarına göre farklılık gösteriyor. Finansman tutarının en fazla binde beşi kadar tahsis ücreti alınıp, bu ücret sadece bir kez tahsil ediliyor.

Anında Kredi Başvurusu İmkanı!

Anında yılbaşı kredisi kampanyası başvurusu hem sms kanalı ile hem de bankanın internet sitesinden yapılıyor. SMS ile yılbaşı kredisi başvurusu yapmak isteyenlerin sırası ile KREDI, TC. kimlik numarasını ve aylık gelirlerini yazıp, 5724'e mesaj atmaları gerekiyor. KREDİ kelimesinin büyük harflerle yazılması ve kelime aralarında da birer boşluk olması gerekiyor.

Çeşitli Ödeme Planları!

Her ay eşit tutarlarda ödemeler, artan taksitli ödemeler, azalan taksitli ödemeler, ilk 3 ay ödemesiz ve sonrasında eşit tutarlı ödemeler, 3 ayda bir eşit ödemeler, son taksit balon ödemeli ve müşteri özelinde değişen taksitli ödemeler olmak üzere 7 farklı türde uygun ödemeli ihtiyaç kredisi sunuluyor.

Kefilsiz yılbaşı kredisi kampanyası sunan Vakıfbank, kredi kampanyasından yararlanacak müşterilerinin kredinin yatırılacağı hesaptan 1 tane düzenli fatura ödeme talimatı verilmesi, banka aracılığı ile kredi teminatı için sigorta yaptırmalarını, asgari maaş tutarında da kredili mevduat hesabı açtırmalarını istemektedir. Sigorta ödemeleri ise kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir.