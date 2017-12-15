ABD’de Ağ Tarafsızlığı Yasası İptal Edildi

Amerikalı tüketicilerin bütün internet sitelerine, internet sağlayıcıları ya da federal hükümetin müdahalesi olmaksızın özgürce ulaşmasını sağlayacak "Ağ Tarafsızlığı"nın iptali, ülke genelinde büyük tartışmalara neden oldu. FCC'nin Washington'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kritik oylamada, eski Başkan Barack Obama yönetiminde düzenlenen "Ağ Tarafsızlığı" kuralının iptali 2 oya karşın 3 oyla onaylandı. Amerikalı tüketicilerin bütün internet sitelerine, internet sağlayıcıları ya da federal hükümetin herhangi bir müdahalesi olmaksızın özgürce ulaşmasını sağlayacak "Ağ Tarafsızlığı"nın kalkması tartışmalarla sonuçlandı.

İnternet sağlayıcı firmaların bazı sitelere pozitif, bazı sitelere negatif uygulama yapma imkanı verecek bu uygulama kararına karşı çıkan gruplar, FCC'nin Amerikalı tüketicilerin aleyhine olan hareketlerini protesto etmekte. İnternet sağlayıcılarına taraflı davranma hakkı veren karar, tüketiciler için bazı internet sitelerine daha hızlı ve uygun fiyatlı, bazı internet sitelerine ise daha yavaş ve pahalı ulaşım anlamına gelecekti.

Ajit Pai Dün İptal Edilmesinden Bahsetmişti

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve atadığı FCC Başkanı Ajit Pai, oylamadan önce yapmış olduğu açıklamalarda, ağ tarafsızlığı düzenlemesinin "Gereksiz Bir Regülasyon" olduğunu belirterek, iptal edilmesi gerektiğini belirtmişti. ABD'nin en önemli iletişim firmalarından Verizon'ın eski üst yöneticisi Pai, ağ tarafsızlığının kalkmasının internetin daha serbest olmasını sağlayacağını dile getirdi. Pai, tüketicilerin korunmaya devam edeceğini, internetin de gelişmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Ağ Tarafsızlığı (İnternet Tarafsızlığı) kavramı, internet servis sağlayıcıları ya da devletin internet üstündeki verilere eşit davranması ilkesine dayalı bir kavramdır. Yani, internet üzerindeki hiçbir veri, kullanıcı, içerik, site, uygulama, platform gibi alanlar özel olarak bir politikayla, kanunla, kuralla kontrol edilemeyeceği anlamına gelmektedir.