Saudi Aramco 414 Milyar Dolar Yatırım İçin Kolları Sıvadı

Suudi Arabistan hükümeti kontrolündeki, dünya üzerindeki en fazla üretim gerçekleştiren petrol firması olan Saudi Aramco, önümüzdeki 10 sene içinde 414 milyar dolarlık yatırım yapacak. Şirket yöneticilerinin vermiş olduğu bilgilere dayanarak, yatırım bütçesinde altyapı ve sondaja ek olarak yeni sektörler yatırımları da bulunuyor. CEO Amin Nasser'in yapmış olduğu açıklamalar dahilinde, Saudi Aramco'nun 2016 senesindeki öngörülerinde, 2025 senesinden sonra hedeflediği 334 milyar dolar tutarındaki harcama planında artış oldu. Bu yatırım planındaki artış iş genişletme vizyonundan kaynaklanmakta. Saudi Aramco’nun, yapacak olduğu yatırımlarının 134 milyar dolar tutarındaki bölümü sondaj, 78 milyar dolar tutarındaki bölümü ise petrol kuyularına yapılacak.

Yatırımlar Farklı Sektörlere Odaklanacak

Bir diğer yandan şirket, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için petrokimyasal üreticisi Saudi Basic Industries Corp (SABIC) ile 20 milyar dolar tutarında bir anlaşma imzaladı. Devasa bir tesisin de içinde bulunduğu yatırımla ham petrolün kimyasallara dönüştürülmesini hedefliyor. Ham petrolün kimyasala dönüştürülme projesi, ülke içerisinde bu anlamda yapılacak ilk proje olmasının yanı sıra dünya çapında da bu anlamda en büyük proje olacak.

Vizyon 2030 senesi ekonomik reform paketine göre Suudi Arabistan, ülkenin petrol ekonomisine olan bağımlılığını sonlandırmak ve petrol haricinde milli bir özel sektör geliştirmeyi amaçlıyor. Saudi Aramco bu hafta 1.7 milyar dolar değerinde 13 mutabakat anlaşması imzaladı.

414 milyar dolar değerinde yatırım bütçesinden, KOBİ’lere ayrılacak pay ile senede 40 bin kişi istihdam edilecek ve Suudi Arabistan gayrı safi milli hasılasına 30 milyar riyal yani 8 milyar dolar tutarında katkı sağlanacak.