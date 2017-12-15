Bitcoin Hakkında Bir Uyarı Daha Geldi! Yatırımcılar Para Kaybedecek
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Bitcoin Hakkında Bir Uyarı Daha Geldi! Yatırımcılar Para Kaybedecek


Bitcoin Hakkında Bir Uyarı Daha Geldi! Yatırımcılar Para Kaybedecek
Bitcoin Hakkında Bir Uyarı Daha Geldi! Yatırımcılar Para Kaybedecek Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-15 Saat: 16:04:03
Anasayfa Eko Gündem Bitcoin Hakkında Bir Uyarı Daha Geldi! Yatırımcılar Para Kaybedecek

Dünya genelinin son zamanlarda en çok konuştuğu konular arasında gelen Bitcoin hakkında bir uyarıda Andrew Bailey'den geldi.

2017 senesinin başlarında fiyatı bin dolar civarında olan kripto para birimi Bitcoin, gün geçtikçe değerini artırmaya devam ediyor. 16 bin dolara kadar yükseliş gösteren kripto para birimi son zamanlarda dünya genelinde en çok konuşulan konular arasına girdi. 

2017 senesinde yaklaşık olarak yüzde 1500 değer artışı yaşayan sanal para birimi, bazı kişilerce dijital altın olarak nitelendiriliyor. Bazı yatırımcılar, ekonomistler ve devlet adamları sanal para birimi Bitcoin'in altında yatan blok zinciri teknolojisi hakkında savunma yaparken, bazılarıysa blok zinciri teknolojisini sert bir şekilde eleştiri yağmuruna tutuyor.

Andrew Bailey Bitcoin'e Yatırım Yapanları Uyardı

Ayrıca sanal para birimi Bitcoin hakkında bazı ülkelerin Merkez Bankalarıda şimdiden yasak getirmiş durumda. Bunun yanında İngiltere'de finans sektöründe düzenleme ve denetleme gerçekleştiren Finansal Hizmetler İdaresi'nde Genel Müdür koltuğunda oturan Andrew Bailey, sanal para birimi Bitcoin'e yatırım gerçekleştiren kişilere uyarılarda bulundu.

BBC'nin yayınlamış olduğu Newsnight programında açıklamalarda bulunan Bailey, Bitcoin'in arkadasında hükümetin veya merkez bankasının olmadığını bu sebepten dolayı oldukça risk taşıdığını ifade etti. Bitcoin satın alarak yatırım gerçekleştirmenin kumar oynamaktan bir farkı olmadığını savunan Bailey, Bitcoin'e yatırımında, kumarında aynı riskleri taşıdığını aktardı. 

Bitcoin'in para birimi olmadığını dile getiren Bailey, Bitcoin'i fiyatlandırma göz önünde bulundurulduğunda da çok oynak bir emtia olarak dile getirdi. Geride bırakılan seneye bakarak Bitcoin yatırımcılarına uyarılarda bulunan Bailey, yatırımcıların veya yatırım yapmak isteyen kişilerin bütün paralarını kaybedeceğini iddia etti. 

Mehmet Şimşek'de Uyarmıştı

Öte yandan geçtiğimiz haftada da Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklama yaparak kripto para birimi olan Bitcoin'den uzak durulması gerektiğini belirterek, Bitcoin fiyatlarında dengesiz dalgalanmaların olabileceğini belirtmişti.

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