Türk-İş'in Net Asgari Ücret Talebi Bin 893 TL

2018 senesine ilişkin asgari ücretin belirlenebilmesi için başlayan maratonun 2'nci tur görüşmelerine bugün Türk-İş ev sahipliği yapıyor. Türk-İş Başkanı olarak görev yapan Ergün Atalay açıklamalarda bulunarak 2018 senesindeki asgari ücret tutarının net bin 893 TL olması talebinin yapıldığını ifade etti.

Yaptığı açıklamada taşeron işçilerine kadro verilmesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Atalay, KİT'lerde çalışanların kadrolu olmasıyla birlikte sorunların önemli ölçüde azalmasını beklediklerini vurguladı.

İlk Toplantı 1 Aralık'ta Yapılmıştı

Asgari Ücretin belirlenebilmesi adına ilk toplantı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılmıştı. 1 Aralık tarihinde yapılan toplantı çerçevesinde komisyona ise Bakan Sarıeroğlu başkanlık yapmıştı.

Sarıeroğlu bahsi geçen toplantı çerçevesinde açıklamalarda bulunarak ortaklaşa alınacak sonuçla mutabık olunacağını umduğunu ifade etmişti. Ayrıca işçilerin temsilciliğini yapan Türk-İş'in Genel Eğitim Sekreteri olan Nazmi Irgat ise komisyonun toplum beklentilerini karşılaması gerektiğini ifade ederek, belirlenecek tutarın insan onuruna yakışır bir seviyeyi taşıması gerektiğini belirtmişti. Asgari ücretin belirlenebilmesi adına TİSK'in Genel Sekreteri olan Akansel Koç ise, yapılacak ücret artışının belirlenmesinde işçilerin ve işsizlerinde düşünülmesi gerektiğini savunmuştu.

Asgari Ücret Ne Kadar?

Mevcut durumdaki asgari ücret bekar bir işçi göz önüne alındığında brüt bin 777 TL 50 kuruş iken, bu rakamdan alınan vergiler ve kesintiler eksiltildiğinde net olarak bin 404 TL 6 kuruşa denk geliyor. Apartman görevlileri için asgari ücret ise herhangi bir damga ile gelir vergisi olmaması dolayısıyla net olarak bin 510 TL 87 kuruş olarak hesaplanırken, bahsi geçen ücretin işverenlere yansıyan toplam maliyet tutarı ise bir işçi başına iki bin 88 TL 56 kuruş olarak belirtiliyor.