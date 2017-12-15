Türkiye Devinin Yüzde 65'i Satılacak!

Kişisel bakım ve temizlik ürünleri arasında çok sayıda önemli markayı bünyesinde barındıran Evyap Grubu, ulaşım sektörü içerisinde faaliyetini sürdüren şirketi için Asya'dan ortak almak için hazırlanıyor.

Güneydoğu Asya'nın önde gelen liman işletmecileri arasında gösterilen Filipinler merkezli olan International Conainer Terminal Services, Evyapport'un yüzde 65'lik hissesini satın alacak. 2004 senesinde faaliyete geçen Evyapport Konteyner Terminali'nin senelik bazda 855 bin TEU kapasitesiyle Türkiye'de dördüncü büyüklükteki özel limanı unvanının olduğu bilinirken, merkezi Kocaeli'nde bulunan firma toplam olarak 265 bin metrekare alandaki bin 171 metre yanaşma yeri ve 16 metre su derinliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Dünyanın En Büyük Terminal Operatörleri arasında

Ayrıca Evyapport'un yüzde 65'ini alacak olan ICTSI'nin ise AKB tarafından dünya genelindeki ilk 5 büyük deniz terminal operatörleri arasında olduğu ifade ediliyor. Toplam olarak 5.2 milyar dolar değerinde bulunan servetiyle Filipinler'in en zenginleri arasında yer alan iş adamı Enrique K. Razon'un kurmuş olduğu ICTSI, dünyanın bir çok yerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Arjantin'den Çin'e, Endonezya'dan Ekvador'a, Brezilya'dan Honduras'a kadar toplamda 29 ülkenin limanında faaliyetlerini sürdüren ICTSI'nin 2010 senesinde ise Amerika Birleşik Devletleri pazarına girdiği ve Portland limanının işletmesini üstlendiği belirtiliyor.

Türkiye'ye İlgi Devam Ediyor

Öte yandan bahsi geçen şirketin en önemli operasyonları arasında ise Manila Terminali gösteriliyor. Son dönemde Asyalı denizcilik şirketlerinin Türkiye'ye ilgisinin sürdüğü belirtilirken, geçtiğimiz zamanlarda bahsi geçen konu hakkında Mersin Limanı'na Singapurlu olan PSA ortak olmuş, daha sonra ise 2015 senesinde China Merchants Holding Fina Limanı'nın yüzde 65'ini almıştı.