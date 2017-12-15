Su Ürünleri İhracatı 2.5 Kat Arttı!
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Su Ürünleri İhracatı 2.5 Kat Arttı!


Su Ürünleri İhracatı 2.5 Kat Arttı!
Su Ürünleri İhracatı 2.5 Kat Arttı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-15 Saat: 17:39:29
Anasayfa İthalat&İhracat Su Ürünleri İhracatı 2.5 Kat Arttı!

Türkiye su ürünleri ihracatını son on senelik dönem baz alındığında yaklaşık 2.5 kat yükseltti.

Üretimi çeşitli çiftliklerde yapılan ve avcılıkla elde edilen balık ihracatının önümüzdeki sene içerisinde bir milyar dolarlık gelir getirmesi hedefleniyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda Türkiye'nin su ürünlerinde gerçekleşen ihracatı, balık çiftliklerinin yaygınlaşmasından sonra hızlı bir biçimde artmaya başladı.

2000 senesinde çoğunluğu av balıklarından olan toplam da 50 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Türkiye, deniz ve iç sulardaki çiftlik sayısının fazlalaşmasına doğru orantılı olarak satışlarınıda yükseltti.

2007'de 324 Milyon Dolar Dış Satım

Genellikle çipura, levrek, alabalık ve orkinos ihracatının gerçekleştirildiği sektörde 2007 senesi içerisinde 324 milyon dolar değerinde dış satış rakamına ulaşıldı. Avrupa pazarının yanı sıra hava kargoyla Amerika pazarı içerisinde de gelişme gösteren sektör, geçtiğimiz sene ocak ayı ve kasım ayı dönemleri içerisinde toplam 708 milyon dolar değerinde ihracat rakamına ulaştı.

Su ürünleri kapsamında en çok ihracat yapılan ülkeler ise Hollanda, İtalya, İngiltere ve Almanya olurken, hava kargoyla en çok ihracat yapılan ülkelerin başında ise Amerika, BAE ve İsrail geldi. Bu sene içerisinde dünya genelinin ihracat miktarına bakıldığında en fazla tercih edilen balık türü 282 milyon dolarla levrek olurken, Japonların tercihi olan orkinosta 39 milyon dolar gelir elde edildi.

2008'de İhracatta Kısa Süreli Düşüş

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı olarak görev yapan Sinan Kızıltan konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, su ürünleri ihracatının 2008 senesinde kısa süren bir düşüş yaşadığını fakat bu durumun dışında 2000 senesinden bu yana oldukça fazla arttığını dile getirdi.

Çipura ve levreğin Avrupa'da bulunan neredeyse bütün restoranların menüsü içinde yer aldığını aktaran Kızıltan, 2017 senesini su ürünleri ihracatı konusunda yaklaşık 850 milyon dolar seviyesiyle tamamlayacaklarını iletti. 

Su Ürünleri Türkiye İhracat Çipura Levrek Orkinos
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