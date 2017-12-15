AnadoluJet THY'den Ayrılarak Farklı Bir Şirket Olabilir

Türk Hava Yolları'nın Genel Müdürü olarak görev yapan Bilal Ekşi, yönetim kurulundan çıkacak karar neticesinde AnadoluJet'in farklı bir şirkete dönüştürülebilmesi adına değerlendirmeler yapıldığını ve sene sonuna kadar bu konunun karara bağlanacağını iletti.

Forbes'in yazarı olarak görev yapan Martin Rivers'ın Bilal Ekşi'yle yapılan görüşme sonucunda bahsi geçen konuda aktardığı haber doğrultusunda, AnadoluJet'in THY'den ayrılması adına değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Söz konusu konu hakkında alınacak kararın sene sonunda açıklanmasının beklenildiği belirtilirken, Bilal Ekşi'nin AnadoluJet'in ayrılması halinde genişlemesini Türk Hava Yolları'ndan alacağı ikinci el uçaklarla yapacağını söylediği ifade edildi.

Genellikle Ankara'da bulunan Esenboğa Havalimanı'ndan olmak üzere AnadoluJet adı altında Türk Hava Yolları ve SunExpress'ten içinde bulunulan zaman diliminde 32 adet Boeing 737-800 uçakla seferler gerçekleştiriliyor. Bahsi geçen firmanın aynı zamanda İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı da kullandığı belirtiliyor.

Pegasus'a Karşı Rekabet

Ana üs olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandığı bilinen ve Esenboğa Havalimanı'nıda kullanarak yaşadığı büyümeye hız katan düşük maliyetli diğer firma Pegasus'a karşı olarak rekabetçi bir tutum sergileme yarışına girecek olan AnadoluJet'in, Bilal Ekşi'nin gerçekleştirdiği açıklama doğrultusunda ayrı bir şirket konumunda olursa Ankara'yı da hub niteliğinde kullanabilme ihtimali bulunuyor.

Öte yandan Pegasus'un mevcut olarak Ankara'da konumlandırdığı 5 uçağın ise Almanya'ya, Ukrayna'ya, Avusturya'ya ve Ürdün'e seferleri olduğu biliniyor. Pegasus'un Satış ve Network Planlama Direktörü olarak görev yapan Emre Pekesen yaptığı açıklamalarında Ankara Esenboğa'nın büyüme adına olgunlaştığını ifade etmişti.

Forbes ise yorumunda THY'nin SunExpress ve AnadoluJet'te dahil edildiğinde toplam 293 uçağının olduğunu belirtirken, THY'nin üs olarak ülkede ki en büyük havalimanı konumunda bulunan Atatürk Havalimanı'nı kullandığı işaret edildi.