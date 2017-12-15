Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Yapı Yasası Gerekli

Kentsel dönüşüm hakkında çıkarılan yasaların eksik kalmasından dolayı sınırlı kaldığını iddia eden inşaat sektörünün öncü temsilcileri, kentsel dönüşüm için yeni bir yapı yasası gelmesi gerektiğini ifade etti.

Van'da yaşanan deprem sonrasında 2012 senesinde çıkarılan kentsel dönüşüm yasasının, sektör içerisinde oldukça heyecanla karşılanmış olsa dahi rantın fazla olduğu alanlarda sınırlı kaldığı ifade edildi. Bu durumun sebebi olarak gereken yasaların tamamlanmamış olması belirtilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ise bina bazlı dönüşümden alan bazlı dönüşüme çalışmalar yaptığı dile getiriliyor.

İMSAD Başkanından Panel Öncesi Sunum

İMSAD tarafından düzenlenen Gündem Buluşmaları'nın yenisi dün gerçekleştirildi. Panelden önce sektör hakkında sunum yapan İMSAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, konuşmasına haftanın başında hayatını yitiren İTO Başkanını anarak başladı.

Türkiye'nin lokomotifinin inşaat sektörü olduğunun altını çizen Erdoğan, istihdam alanında da inşaat sektörünün öncü olduğunu dile getirdi. Ülke ekonomisinin yüzde 5 üstünde büyümesi durumunda inşaat sektörünün olumlu tepkiler verdiğini aktaran Erdoğan, sektöründe üçüncü çeyrek baz alındığında yüzde 18'den fazla büyüme gerçekleştirdiğini aktardı.

Ayrıca geçtiğimiz sene içerisinde yüzde 3 oranında büyüme gösteren gayrimenkul sektörünün bu sene içerisinde yüzde 1.5 oranında büyüme gösterdiğini ifade eden Erdoğan, bu durumun sebebinin tartışılması gerektiğini ifade etti.

Depreme Dayanıksız 7 Milyon Konut

KGF'nin piyasalara olumlu etki yaptığını aktaran Erdoğan, buna rağmen ciddi oranda bir nakit sıkışıklığının meydana geldiğini belirtti. Yaşanan Van depremi sonrasında kentsel dönüşüm yasasının çıktığını anımsatan Erdoğan, tamamlanmayan yasalar sebebiyle eksiklik oluştuğunu ve yeni yapı yasası ihtiyacı doğduğunu ifade etti. Deprem dayanıklılığı olmayan toplam yedi milyon konut olduğunu aktaran Erdoğan, alansal dönüşüme geçmenin gerekliliğini sözlerine ekledi.