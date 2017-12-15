Milli ve Yerli Tank Olan Altay’ın Seri Üretim Zamanı Belli Oldu!

Konu ile ilgili açıklama Savunma Bakanı’ndan geldi. Bakan Nurettin Canikli, yerli tank konusunda seri üretime 2019 yılının ilk çeyreğinde başlanacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, yerli tank üretiminin seri üretime dönüşmesi isin 2019 yılının ilk çeyreğinin bekleneceğini söyledi.

Bloomberg’de Kasım ayında üst düzey bir yetkili, yaptığı açıklamada Altay tankı için verdiği teklif evrakının yaklaşık olarak 12 sandıktan oluştuğuna işaret etti. Söz konusu evrakın değerlendirilmesinin uzun süreceğini söyleyen yetkili, ihalenin ancak maksimum üç ay içinde sonuçlanacağını belirtmişti.

Motor Bulamama Gibi Bir Durum Söz Konusu Değil!

500 adetlik seri üretim için konuşan yetkili, bu seri üretimim 250’sinin opsiyonlu olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu konudaki hedefinin ise ihaleyi 3 ay içerisinde tamamlamak olduğuna dikkat çekti.

Tankın motoru konusunda da konuşan yetkili, Türkiye’nin motor konusunda bir endişelerinin olmadığını söyledi. Yetkili Altay Tankı’nın motorunu bulamadıklarını gibi bir algının doğru olmadığını ifade ederken, Almanya’dan beklenen yanıtın olumsuz gelmesi durumunda alternatiflerin değerlendirileceğinden bahsetti. Bu nedenle de Türkiye’nin motor konusunda bir endişesinin olmadığının altını çizdi.

Yetkilinin bu açıklamalarının ardından bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’den geldi. Canikli, Altay Tankı için beklenen seri üretim tarihini de verdi. 2019 yılını işaret Milli Savunma Bakanı, bu yılın ilk çeyreğinde Altay Tankı’nın seri üretime geçeceğini söyledi.

İlk yerli ve milli tank olarak bilinin Altay Tankı’nın şimdilik seri üretimi yok. Yalnız 2019 yılının ilk çeyreğinden itibaren seri üretimine başlanacak ve ihraç edilebilir hale gelecek.