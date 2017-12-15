Esnafa Büyük Müjde! Primlerin Yarısını Artık Devlet Ödeyecek!
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Esnafa Büyük Müjde! Primlerin Yarısını Artık Devlet Ödeyecek!


Esnafa Büyük Müjde! Primlerin Yarısını Artık Devlet Ödeyecek!
Esnafa Büyük Müjde! Primlerin Yarısını Artık Devlet Ödeyecek! Seda Polat - Tarih: 2017-12-15 Saat: 19:25:44
Anasayfa Eko Gündem Esnafa Büyük Müjde! Primlerin Yarısını Artık Devlet Ödeyecek!

Önümüzdeki yıldan yani 2019 yılından itibaren geçerli olan bu destek 3 ve daha az çalışanı olan işletmeleri ilgilendiriyor.

Önümüzdeki yıldan yani 2019 yılından itibaren geçerli olan bu destek 3 ve daha az çalışanı olan işletmeleri ilgilendiriyor. Bu işletmeler sağladıkları her istihdam için ödedikleri primlerin her bir ayını yani yılın yarısını devlet ödeyecek! Bu destek önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek.

Konu ile ilgili açıklama TESK Genel Başkanı Palandöken’den geldi. Bendevi Palandöken, ülkenin üçüncü çeyrekteki büyüme oranı olan %11,1’in küçümsenmemesi gereken bir pay olduğuna dikkat çekti. Elde edilen 1,5 milyonluk ilave istihdamın da devlete büyük katkısı olduğundan bahseden Palandöken, bu istihdam sayısının devlet katkılarının payının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.

İstihdam da Artacak!

Katkının arttığı sürece istihdamın artacağını ve işsizliğin azalacağını söyleyen Palandöken, yeni düzenleme ile ilgili detayları da verdi. Gelen bu düzenleme ile her ek istihdama esnafın 1 ay maaş, vergi ve primlerini öderken, bir diğer ayını da devlet ödeyecek. Yani bir işletmenin istihdam ettiği işçinin maliyetini yıl boyunca yarısını kendi karşılarken yarısını da devlet karşılıyor. Bu konu ile ilgili Palandöken, devlet millet kaynaşmasının da küçük esnafın da desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Müjdeyi veren Palandöken, önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olan bu desteğin, esnafı oldukça rahatlatacağının altını çizdi. Bu uygulama sayesinde daralan piyasaların nefes alacağını söyleyen Bakan, bu uygulamanın en çok sanatkar ve esnafın işine yarayacağını, bu iki iş grubunun da bu uygulama ile önünü görebileceğini söyledi. Palandöken, bu uygulama ile istihdamın artacağını ve işçi bulamama sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

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