Garanti Bankası ile Çalışanlar Dikkat! Garanti Bankası Kredi Borçlarını Sattı!
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Garanti Bankası ile Çalışanlar Dikkat! Garanti Bankası Kredi Borçlarını Sattı!


Garanti Bankası ile Çalışanlar Dikkat! Garanti Bankası Kredi Borçlarını Sattı!
Garanti Bankası ile Çalışanlar Dikkat! Garanti Bankası Kredi Borçlarını Sattı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-15 Saat: 19:42:44
Anasayfa Eko Gündem Garanti Bankası ile Çalışanlar Dikkat! Garanti Bankası Kredi Borçlarını Sattı!

Denizbank’tan geçtiğimiz günlerde gelen haber şimdi de Garanti Bankası’ndan geldi.

Denizbank’tan geçtiğimiz günlerde gelen haber şimdi de Garanti Bankası’ndan geldi. Banka, 294 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını sattı. 294 milyon TL’lik alacağını 17.4 milyon liraya satan Banka, konu ile ilgili açıklama da yaptı.

Takipteki krediler olarak bilinen ve tahsili gecikmiş olan krediler portföyünde yer alan 294 milyon TL’lik alacak, 17.45 milyon TL’ye satıldı. Sümer Varlık Yönetim ve Hayat Varlık Yönetim bu borcu satın alan iki isim oldu.

Banka’nın yetkilileri tarafından KAP’a açıklama yapıldı. Yetkililer bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan 294 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklarını sattığını duyurdu. 15.11.2017 tarihi itibariyle alacaklarını sattığını duyuran Banka, anapara bakiyesi 294.057.190,49 TL tutarındaki borcunu tam 17.45 milyon TL’ye sattığını duyurdu. Banka bu borçları Hayat Varlık AŞ’ye ve Sümer Varlık Yönetim AŞ’ye sattı.

Geçtiğimiz Günlerde Denizbank’tan da Aynı Açıklama Gelmişti!

Geçtiğimiz günlerde aynı haber Deniz Bank yetkililerinden de gelmişti. KAP’a açıklamalarda bulunan banka, tahsilinde gecikme yaşanmış tam 142,8 milyon TL’lik alacağını sattığını duyurmuştu. Bu tutardaki alacağını 11,55 milyon TL’ye sattığını duyuran banka, bu satışı Emir Varlık AŞ’ye yaptığını açıklamıştı.

Garanti Bankası’nın tahsili geciken krediler için sattığı rakam, Denizbank’ın sattığı rakamdan daha büyük. Ayrıca her iki banka da farklı yönetim şirketleriyle anlaştı.

8 Aralık’ta Denizbank alacaklarını satarken, 15 Aralık yani bugün de Garanti Bankası alacaklarını sattı. Her iki banka da KAP’a yaptığı açıklama sonrasında satışı duyurdu. 

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