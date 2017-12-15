Arap Petrol Devinin 10 Yıl İçerisinde Yapacağı Yatırım Dudak Uçuklatıyor!

En büyük petrol üreticisi olan ve Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren firma Saudi Aramco, on sene içerisinde yapacağı yatırımdan bahsetti. Firma, 10 yıl içerisinde tam 400 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını belirtti.

Suudi Arabistan’da bulunan Saudi Aramco ismindeki ünlü petrol firması, gelecek 10 yıl için yeni bir yatırım planı açıkladı. Firmanın Müdürü Amin Nasser’in açıkladığı bu rakam resmen dudak uçuklattı. Firma 10 yıl içerisindeki yatırımın 400 milyon dolar olduğunu belirtti. Şirket aynı zamanda en fazla petrol üretimi yapan şirket olarak da tanınıyor.

Firma Farklı Alanlarda da Yatırım Yapacak!

Firma, bahsettiği bu yatırım miktarını hem altyapı hem de sondaj çalışmaları gibi farklı alanlarda kullanacağını belirtti. CEO Nasser tarafından yatırımlar hakkında verilen bilgilere bakıldığında ise 2025 senesine ait planlarda birçok yatırım düzeyi de belirlenmiş şekilde. Firmanın ayırdığı bu yatırım miktarından sadece 114 milyar doları sondaj için kullanılacak. 78 milyar dolarlık bölümü de petrol kuyularının açılması için harcanacak.

Firma, bu yatırım planlarının yanı sora farklı sektörlerde gerçekleştireceği anlaşmalar ile ekonomik dengeleri de değiştirecek. Bu bilgiler ışığında firma zaten petrokimyasal üreticilerden biri olan Saudi Basic Industries Corp şirketi ile bir anlaşmaya imza attı. Yapılan bu anlaşmanın maliyeti ise tam 20 milyar dolar. Firma haliyle rüzgar ve yenilenebilir enerji kaynakları için de saha çalışması yapacak. Ortaya çıkacak olan proje ise dünya devi olarak tanıtılacak.

Petrol bağımlılığı sonlandırmak adına vizyonunu korumaya çalışan firma, bu sebeple farklı bir sektör yaratmaya da çalışıyor. Bu sebeple de yenilenebilir kaynaklara yönelme devam ediyor.