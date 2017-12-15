Arap Petrol Devinin 10 Yıl İçerisinde Yapacağı Yatırım Dudak Uçuklatıyor!
Advert Advert Advert


Arap Petrol Devinin 10 Yıl İçerisinde Yapacağı Yatırım Dudak Uçuklatıyor!


Arap Petrol Devinin 10 Yıl İçerisinde Yapacağı Yatırım Dudak Uçuklatıyor!
Arap Petrol Devinin 10 Yıl İçerisinde Yapacağı Yatırım Dudak Uçuklatıyor! Seda Polat - Tarih: 2017-12-15 Saat: 20:08:31
Anasayfa Şirketler Arap Petrol Devinin 10 Yıl İçerisinde Yapacağı Yatırım Dudak Uçuklatıyor!

En büyük petrol üreticisi olan ve Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren firma Saudi Aramco, on sene içerisinde yapacağı yatırımdan bahsetti.

En büyük petrol üreticisi olan ve Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren firma Saudi Aramco, on sene içerisinde yapacağı yatırımdan bahsetti. Firma, 10 yıl içerisinde tam 400 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını belirtti.

Suudi Arabistan’da bulunan Saudi Aramco ismindeki ünlü petrol firması, gelecek 10 yıl için yeni bir yatırım planı açıkladı. Firmanın Müdürü Amin Nasser’in açıkladığı bu rakam resmen dudak uçuklattı. Firma 10 yıl içerisindeki yatırımın 400 milyon dolar olduğunu belirtti. Şirket aynı zamanda en fazla petrol üretimi yapan şirket olarak da tanınıyor.

Firma Farklı Alanlarda da Yatırım Yapacak!

Firma, bahsettiği bu yatırım miktarını hem altyapı hem de sondaj çalışmaları gibi farklı alanlarda kullanacağını belirtti. CEO Nasser tarafından yatırımlar hakkında verilen bilgilere bakıldığında ise 2025 senesine ait planlarda birçok yatırım düzeyi de belirlenmiş şekilde. Firmanın ayırdığı bu yatırım miktarından sadece 114 milyar doları sondaj için kullanılacak. 78 milyar dolarlık bölümü de petrol kuyularının açılması için harcanacak.

Firma, bu yatırım planlarının yanı sora farklı sektörlerde gerçekleştireceği anlaşmalar ile ekonomik dengeleri de değiştirecek. Bu bilgiler ışığında firma zaten petrokimyasal üreticilerden biri olan Saudi Basic Industries Corp şirketi ile bir anlaşmaya imza attı. Yapılan bu anlaşmanın maliyeti ise tam 20 milyar dolar. Firma haliyle rüzgar ve yenilenebilir enerji kaynakları için de saha çalışması yapacak. Ortaya çıkacak olan proje ise dünya devi olarak tanıtılacak.

Petrol bağımlılığı sonlandırmak adına vizyonunu korumaya çalışan firma, bu sebeple farklı bir sektör yaratmaya da çalışıyor. Bu sebeple de yenilenebilir kaynaklara yönelme devam ediyor. 

saudi Aramco arap devi yatırım
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek