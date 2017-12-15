Çin Kalkınma Bankasından Ziraat Bankasına 600 Milyon Dolar Kredi!
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Çin Kalkınma Bankasından Ziraat Bankasına 600 Milyon Dolar Kredi!


Çin Kalkınma Bankasından Ziraat Bankasına 600 Milyon Dolar Kredi!
Çin Kalkınma Bankasından Ziraat Bankasına 600 Milyon Dolar Kredi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-15 Saat: 21:50:27
Anasayfa Bankalar Çin Kalkınma Bankasından Ziraat Bankasına 600 Milyon Dolar Kredi!

Çin Kalkınma Bankası ve Ziraat Bankası arasında 600 milyon dolar tutarında finansman fırsatı için 3 sene vadeli kredi anlaşması imzalandığı bildirildi.

Çin Kalkınma Bankasının verdiği bu 600 milyon dolar tutarındaki finansman desteğine dair değerlendirmede bulunan Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, verilecek bu finansman desteğinin Türkiye ekonomisine, Türk bankacılık sektörüne ve Ziraat Bankasına duyulan güvenin bir simgesi olduğunu dile getirdi.

Ziraat Bankasının yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, kaynak çeşitlendirilmesi ve hali hazırda bulunan kaynakların geliştirilmesi amacıyla dünya çapında lider uluslararası finans kuruluşlarından ikili anlaşmalar ile kaynak temin edilmeye devam edildiği bildirildi. Mayıs ayında Pekin'de gerçekleştirilen "Belt And Road Forum" adlı fuarda Çin Kalkınma Bankası ve Ziraat Bankası arasında çeşitli kalemlere dair ortaklık kurulması konusunda niyet mektubu imzalandı. İmzalanan bu anlaşma sonucunda, 600 milyon dolar tutarındaki finansman fırsatı için 3 sene vadeli kredi anlaşması yapıldığı belirtildi.

Türkiye Ekonomisine Duyulan Güvenin Bir Göstergesi

Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kuru, yurt dışından sağlanan kaynakların coğrafi çeşitliliğin sağlanması ve farklı ekonomik yerlerden yatırımcı ve kredi kuruluşlarına ulaşılmasının stratejik hedeflerden biri olduğuna işaret etti. Bu sene yapılan iki adet eurobond ihracında Çin’de içinde olmak üzere Asya bölgesinden yoğun talep aldıklarına değinen Kuru, Asya bölgesinden Türkiye’ye olan ilginin arttığını ifade etti.

Çin'in sektör lideri finans kuruluşlarından biri olan Çin Kalkınma Bankası tarafından verilen bu kredi fırsatının Türk ekonomisine ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin bir kanıtı olduğunu vurgulayan Kuru, Çin Kalkınma Bankası ve diğer Çinli finans kurumlarıyla ortaklıklarının çoğalarak devam etmesini dilediklerini ifade etti. İmzalanan uzun vadeli ortaklık anlaşmalarının devamlılığının önemine işaret eden Kuru, Çin’e düzenli olarak seyahat ederek ticari ilişkileri daha da güçlendireceklerini bildirdi.

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