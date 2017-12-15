Bu Hafta En Çok Altın Yatırımcılarını Sevindirdi

Haftalık olarak Borsa İstanbul (BIST)’te işlem görmekte olan hisse senetlerinin yüzde 1.31 oranında değeri arttı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en fazla 110.050.70 seviyesine ulaşırken, en az ise 107.851.60 seviyesine indi. BIST’in en düşük seviyesini görmesinin ardından haftayı, önceki haftanın kapanışına kıyasla yüzde 1.31 oranında artışla 109.330.17 puanla sonlandırdı.

Kapalıçarşı'da satışa sunulan 24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta içinde yüzde 1.82 oranında artarak 157.00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1.74 oranında artarak 1.050.00 liraya yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonu 253.00 lira olan çeyrek altının fiyatları bu hafta 258.00 liraya yükseldi. Bu hafta içinde euro yüzde 1.35 yükselerek 4.5660 liraya, ABD doları ise yüzde 1.07 oranında yükselerek 3.8710 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0.44 oranında, yatırım fonları ise yüzde 0.29 oranında yükseldi. Kategorilere göre değerlendirildiğinde, yatırım fonları içinde en çok kazandıran fon yüzde 1.65 artışla hisse senedi fonları olarak belirlendi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerde bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0.15 oranında ya da yüzde 0.25 oranında oldu.

BIST Endeksi Haftayı Değer Artışıyla Sonlandırdı

Güne yatay seyirle başlayan BIST 100 endeksi, 109.000 ile 110.000 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra haftanın son gününü ekonomistlerin direnç olarak nitelendirdiği 109.300 puanın hemen üstünde kapattı. BIST 100 endeksi bu verilerin sonucunda haftalık bazda yüzde 1.31 oranında değer artışı yaşadı.

Ekonomistler, önümüzdeki hafta ABD'de vergi reformuna dair gelişmelerin piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.500 seviyesi destek, 110.000 ila 110.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.