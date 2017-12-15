Çin Ve Hindistan Küresel Piyasada Oyuncu Haline Gelecek

Çin’in ise Amerika kadar kurulu güç ekleyeceğine işaret eden Birol, bu nedenle Pekin ve Yeni Delhi'de yapılacak seçim, karar ve teknolojik gelişmelerin Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini vurguladı. Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC)’nin ev sahipliği yaptığı “Dünya Enerji Görünümü 2017 Raporu”nun Türkiye sunum toplantısı düzenlendi.

2017 senesine ilişkin raporda dört önemli dönüşümle ilgili değerlendirmede bulunan Birol, Amerika'nın petrol ve doğalgaz sektöründe dünya lideri olma aşamasında olduğuna, güneş enerjisindeki maliyetlerin azalmasına, Çin'in enerji politikasındaki dönüşüm ve elektrikteki trendin değişmesine değindi. Amerika'nın petrol ve doğalgaz sektöründe ithalatçı pozisyonundan, ihracatçı pozisyonuna geçtiğine işaret eden Birol, Amerika’nın üretimde büyük bir ilerleme gösterdiğini dile getirdi.

Çin’in Üretimi Dünya Piyasasında Dengeleri Bozdu

Amerika'nın son 10 sene içindeki doğalgaz üretiminin, Rusya'dan daha fazla olduğuna işaret eden Birol, Amerika'daki üretimin ivme kazandığını anlattı. Amerika, önemli bir petrol ve doğalgaz ihracatçısı haline gelerek ülkenin dış politikalarını da önemli ölçüde etkiledi. Geçmiş dönemlerde OPEC üyeleri ve geleneksel petrol ve doğalgaz ihracatçısı ülkeler karar verici konumdayken, artık Amerika’nın doğalgaz ve petrol üretimini dikkate almak durumundalar. Çin ve Hindistan'ın enerji sektörünü ve ekonomi politikasını revize ettiğine dikkat çeken Birol, bu gelişmenin dünya piyasalarını etkileyeceğini söyledi.

Çin'in temiz enerji için büyük çalışmalar başlattığına işaret eden Birol, Çin’in değişmesi halinde dünyanın değişeceğini belirtti. Çin'in stratejilerini anlamanın ve göz önünde bulundurmanın önemine değinen Birol, bu ülkenin petrolde kritik bir konumda olmayı sürdürdüğünü anlattı. Çin’in üretiminin Orta Asya'daki dengeyi bozduğuna dikkat çeken Birol, Asya'daki sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarının, Çin'in doğalgazı kullanmaya başlamasıyla beraberinde ucuzladığını anlattı.