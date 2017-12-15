Çin Ve Hindistan Küresel Piyasada Oyuncu Haline Gelecek
Advert Advert Advert


Çin Ve Hindistan Küresel Piyasada Oyuncu Haline Gelecek


Çin Ve Hindistan Küresel Piyasada Oyuncu Haline Gelecek
Çin Ve Hindistan Küresel Piyasada Oyuncu Haline Gelecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-15 Saat: 22:30:42
Anasayfa Eko Gündem Çin Ve Hindistan Küresel Piyasada Oyuncu Haline Gelecek

Çin ve Hindistan'daki gelişmelerin küresel enerji piyasalarına doğrudan etki edeceğine işaret eden Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, Hindistan’ın 20 sene içinde kurulu güç kapasitesine Avrupa kadar güç ekleyeceğini belirtti.

Çin’in ise Amerika kadar kurulu güç ekleyeceğine işaret eden Birol, bu nedenle Pekin ve Yeni Delhi'de yapılacak seçim, karar ve teknolojik gelişmelerin Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini vurguladı. Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC)’nin ev sahipliği yaptığı “Dünya Enerji Görünümü 2017 Raporu”nun Türkiye sunum toplantısı düzenlendi.

2017 senesine ilişkin raporda dört önemli dönüşümle ilgili değerlendirmede bulunan Birol, Amerika'nın petrol ve doğalgaz sektöründe dünya lideri olma aşamasında olduğuna, güneş enerjisindeki maliyetlerin azalmasına, Çin'in enerji politikasındaki dönüşüm ve elektrikteki trendin değişmesine değindi. Amerika'nın petrol ve doğalgaz sektöründe ithalatçı pozisyonundan, ihracatçı pozisyonuna geçtiğine işaret eden Birol, Amerika’nın üretimde büyük bir ilerleme gösterdiğini dile getirdi.

Çin’in Üretimi Dünya Piyasasında Dengeleri Bozdu

Amerika'nın son 10 sene içindeki doğalgaz üretiminin, Rusya'dan daha fazla olduğuna işaret eden Birol, Amerika'daki üretimin ivme kazandığını anlattı. Amerika, önemli bir petrol ve doğalgaz ihracatçısı haline gelerek ülkenin dış politikalarını da önemli ölçüde etkiledi. Geçmiş dönemlerde OPEC üyeleri ve geleneksel petrol ve doğalgaz ihracatçısı ülkeler karar verici konumdayken, artık Amerika’nın doğalgaz ve petrol üretimini dikkate almak durumundalar. Çin ve Hindistan'ın enerji sektörünü ve ekonomi politikasını revize ettiğine dikkat çeken Birol, bu gelişmenin dünya piyasalarını etkileyeceğini söyledi.

Çin'in temiz enerji için büyük çalışmalar başlattığına işaret eden Birol, Çin’in değişmesi halinde dünyanın değişeceğini belirtti. Çin'in stratejilerini anlamanın ve göz önünde bulundurmanın önemine değinen Birol, bu ülkenin petrolde kritik bir konumda olmayı sürdürdüğünü anlattı. Çin’in üretiminin Orta Asya'daki dengeyi bozduğuna dikkat çeken Birol, Asya'daki sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarının, Çin'in doğalgazı kullanmaya başlamasıyla beraberinde ucuzladığını anlattı.

Çin Hindistan Petrol Doğalgaz İstanbul Uluslararası Enerji Ve İklim Merkezi Dünya Enerji Görünümü Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek