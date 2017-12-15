Coğrafi İşaretli Tarımsal Ürünlerle İhracat Hacmi Arttırılmalı
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Coğrafi İşaretli Tarımsal Ürünlerle İhracat Hacmi Arttırılmalı


Coğrafi İşaretli Tarımsal Ürünlerle İhracat Hacmi Arttırılmalı
Coğrafi İşaretli Tarımsal Ürünlerle İhracat Hacmi Arttırılmalı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-15 Saat: 23:08:57
Anasayfa İthalat&İhracat Coğrafi İşaretli Tarımsal Ürünlerle İhracat Hacmi Arttırılmalı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek dönemde yüzde 11.1 oranında büyümesine rağmen, tarım sektörünün yüzde 2.8 büyüdüğünü dile getirdi.

Fransa'da tarımsal üretimin gelişme göstermemesine karşın coğrafi işaretli tarımsal ürünlerde senelik bazda yüzde 50 oranında artışın olduğuna işaret eden Çandır, Türkiye’nin tarım ürünlerinin coğrafi sembollerini alarak dünyaya pazarlamasının ve gelir olarak Türkiye'ye yatırmasının önemine dikkat çekti. Bilecik Belediyesi’nin düzenlediği, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile Şeyh Edebali Üniversitesinin destek sağladığı "Uluslararası Marka Değerleri İle Bilecik Sempozyumu" gerçekleştirildi. Bu sempozyum esnasında açıklamalarda bulunan Ali Çandır, geleneksel ürünlerin Türkiye için memleket meselesi haline geldiğini dile getirdi.

Türkiye’nin her bölgesinde çeşit çeşit ürünün yetiştiğini dile getiren Çandır, coğrafi işaretlerin sayısını yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı. Projeye başladı dönemlerde coğrafi işaretlerin 110 tane olduğunu anımsatan Çandır, günümüzde bu sayının 250'ye ulaştığını belirtti. Coğrafi işaret taleplerine ise 400'den fazla müracaat yapıldığına değinen Çandır, coğrafi işaretlerin, ürünlerin taklit edilmesini ya da başka ülkeler tarafından kullanmasının önüne geçecek bir uygulama olduğunu anlattı. Dünya üzerinde 500 milyar euro değerinde coğrafi işaretli ürün ticareti yapıldığına işaret eden Çandır, bu ürünlerin coğrafi işaretli olmasıyla dünyanın her yerine satış yapıldığına dikkat çekti.

Yunanistan İhracatını İkiye Katladı

Avrupalı tüketici kitlesinin coğrafi işareti bulunan ürünlere normal fiyatlarına kıyasla yüzde 20 ile yüzde 30 daha fazla ödeme yapmayı gözden çıkardığına değinen Çandır, İtalya’nın 293 coğrafi işaretli ürünle 7 milyar euroluk, Fransa’nın 242 coğrafi işaretli ürünle 6 milyar euroluk, Almanya’nın 89 ürünle 4 milyar euroluk, İngiltere’nin 69 ürünle 1.5 milyar euroluk, Yunanistan’ın 104 ürünle 1 milyar euroluk, İspanya’nın 194 ürünle 1 milyar euroluk gelir sağladığını açıkladı. Çandır, Yunanistan’ın coğrafi menşei işareti almasının ardından 10 sene içinde ihracatını yüzde 50 oranında yükselttiğine işaret etti. 

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