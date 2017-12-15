Fitch Ratings Merkez Bankası’nın Faiz Kararını Değerlendirdi
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Fitch Ratings Merkez Bankası’nın Faiz Kararını Değerlendirdi


Fitch Ratings Merkez Bankası’nın Faiz Kararını Değerlendirdi
Fitch Ratings Merkez Bankası’nın Faiz Kararını Değerlendirdi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-15 Saat: 23:27:32
Anasayfa Bankalar Fitch Ratings Merkez Bankası’nın Faiz Kararını Değerlendirdi

Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)nin faiz kararının, bankanın zorlu şartlarla karşı karşıya kaldığında harekete geçebileceğinin bir işareti olduğunu ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz artışı kararına dair açıklamalarda bulundu. Fitch’ten yapılan açıklamalarda, Perşembe günü yapılan faiz artış kararının, Türkiye’nin Merkez Bankasının zorlu şartlarla karşılaşıldığında harekete geçebileceğinin göstergesi olduğu belirtildi. MB’nın bu hareketlerini işlevsel olarak değil de pozitif şekilde yapacağının anlatıldığı açıklamalarda, son parasal sıkılaştırma politikasının, konjonktüre karşı teşvik sürecinden sonra mali disipline bağlılığını gösterdiği vurgulandı.

Karışık parasal politika’nın iletişim mekanizmaları üzerinde baskı oluşturduğunun belirtildiği açıklamalarda, yönetimsel bazı tedbirlerin alındığı perşembe günki faiz artırım kararının, döviz talebi üzerinde uzun vadeli etki yaratabileceği düşünülmekte. Bu durumun kredi büyümesini yavaşlatma ihtimali oluşturabileceğine değinilen açıklamalar, TCMB’nin faiz artırım kararından kaçındığını öngörmekte. Türkiye’nin “B” grubuna göre değerlendirilen ve 2017 senesinde çift haneli enflasyon gerçekleşen iki ülkeden biri olduğunun ifade edildiği açıklamalarda, yüksek enflasyon oranlarının cari açığın arttığı ve küresel finansal koşulların sıkılaştığı bir dönemde iç tasarrufların gelişmesine engel olduğu belirtildi.

MB Mali Disiplin Stratejilerini Sürdürmekte Kararlı

Pazartesi günü bildirilen veriler dahilinde, ekim ayında cari açık 2016 senesinin aynı dönemlerine kıyasla iki kattan daha fazla artış gösterdi. Geniş baz etkisinden faydalanarak çok güçlü büyüme gösteren üçüncü çeyrek dönem büyümesinden sonra 2017 senesinde Türkiye’nin ekonomik büyümesi yakın takibe alınacak. Bu verilere karşın, teşviklerin azalmasıyla ekonomik büyümenin 2018 senesinde yavaşlayacağı öngörülmekte. Fitch Ratings, bu nedenle 2018 senesi büyüme tahminlerini yüzde 3.9 seviyesine düşürdü.

Türkiye’nin mali disiplinini devam ettirme yönünde emin adımlarla yürüdüğünün vurgulandığı açıklamalarda, 2019 seçimlerinden önce 2018 senesinde planlanan mali sıkılaştırmanın, otoritelerin bu sene yaşanan mali gevşemeden sonra mali disiplini devam ettirmeye istekli olduğu belirtildi. Türkiye’nin mali borç ölçütleri “BB” ve “BBB” kategorisinin medyanlarının üzerinde seyretmekte.

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