Konut Kazandırmaya Devam Etti! Fiyatlar Yüzde 0,89 Arttı
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Konut Kazandırmaya Devam Etti! Fiyatlar Yüzde 0,89 Arttı


Konut Kazandırmaya Devam Etti! Fiyatlar Yüzde 0,89 Arttı
Konut Kazandırmaya Devam Etti! Fiyatlar Yüzde 0,89 Arttı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-16 Saat: 00:24:45
Anasayfa Emlak Konut Kazandırmaya Devam Etti! Fiyatlar Yüzde 0,89 Arttı

Gayrimenkul piyasasına yönelik ipuçları veren REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi ile REIDIN Emlak Endeksi’nin Kasım aynına ilişkin verileri açıklandı. Buna göre Kasımda konut fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 oranında arttı.

Gayrimenkul piyasasına yönelik ipuçları veren REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi ile REIDIN Emlak Endeksi’nin Kasım aynına ilişkin verileri açıklandı. Buna göre Kasımda konut fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 oranında arttı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Arttı

Kasım ayının REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçları, Ekim ayına kıyasla yüzde 0,17 arttı. Artış 2016’nın Kasımına göre yüzde 4,1 oldu. İstanbul kentinde markalı konut projeleri dahilindeki fiyatlar Anadolu tarafında yüzde 0,11 oranında yükseliş kaydetti. Avrupa tarafındaki proje fiyatları ise yüzde 0,06’lık artışa ev sahipliği yaptı.

Yeni konut satışlarının peşin ödenen bölümü Kasımdan bir önceki aya kıyasla 3 puanlık gerileme yaşadı. Gerileme ardından oran yüzde 26 oldu. Yeni konut satışlarında banka kredisi kullanımıysa 11 puanlık değer kaybıyla yüzde 30 seviyesine geriledi. Aynı dönemde senet kullanımı 14 puan arttı ve yüzde 44 seviyesine yükseldi.

Konut Fiyatları Çankırı’da Yüzde 2 Arttı

Kasım ayına ilişkin REIDIN Emlak Endeksi gelişmeleri ise şöyle oldu. Endeks araştırması toplamda 68 kentte yapıldı. Kasım ayı endeks değeri, Ekim ayında kıyasla yüzde 0,89 oranında artış kaydetti. 2016’nın Kasımına kıyasla ise yüzde 11,98 oranında arttı.

Konut satışlarında metrekare başına en yüksek fiyatlar Çankırı’da görüldü. Fiyatlardaki artışın yüzde 2,01’e ulaştığı belirlendi. Kasımda satış fiyatlarının en fazla gerileme eğilimi gösterdiği kentse Kırşehir olarak kayda geçti. Azalış yüzde 1,7’yi buldu.

2016’nın aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmada, fiyatların en çok arttığı kentler arasında ilk beşin sahibi Balıkesir, Bursa, Edirne, Giresun ve Aksaray oldu. Buna göre bir yılda Balıkesir’deki konut fiyatları yüzde 26,86 oranında yükseldi. Bursa ilindeki artış yüzde 26,31’i buldu. Edirne yüzde 26,97 ile sıralamada üçüncü oldu. Giresun’daki konut fiyatları bir yılda yüzde 25,07 oranında arttı. Aksaray yüzde 22,83 ile ilk beş içerisinde yer aldı. 

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