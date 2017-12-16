S&P’nin 2018 Yılı Takvimi Açıklandı! Türkiye Hakkındaki İlk Karar 23 Şubatta

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Standard & Poor's 2018 yılına ilişkin karar takvimini açıkladı. Buna göre Standard & Poor's, Türkiye hakkındaki kararlarını 23 Şubat 2018 ile 17 Ağustos 2018 tarihlerinde belirleyecek.

Standard & Poor's Karar Takvimini Açıkladı

Standard & Poor's, tüm dünyanın yakından takip ettiği kararlara imza atıyor. Kuruluş ülkelerin ve yerel kuruluşların, kredi notu ve kredi görünümü hakkında kararlar vererek yatırımcılara bir anlamda rehberlik yapıyor. İşte bu kararları belli bir takvim çerçevesinde alan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, 2019 yılına ilişkin karar takvimini açıkladı. Standard & Poor's ilgili tarihleri belirleyen bu takvimi, ‘2018 yılı Değerlendirme Takvimi’ başlığı altında yayımladı.

Türkiye İçin 2 Kez Toplanacak

Bu takvimde Türkiye ve Türkiye’deki yerel kuruşlar hakkında yapılacak görüşmelerin hangi günlerde yapılacağı bilgileri de yer aldı. Buna göre Standard & Poor's, Türkiye’nin kredi notunu ve not görünümü hakkındaki kararların ilkini önümüzdeki sene 23 Şubat 2018 tarihinde alacak. Türkiye ile ilgili ikinci toplantı ise 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenecek. Bu tarihte yapılan görüşme kararları ardından Türkiye’ye verilen kredi notu ve kredi görünümü ilan edilecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olarak faaliyet gösteren Standard & Poor's, Türkiye hakkında son olarak şu kararları almış ve dünya ile paylaşmıştı. Buna göre S&P Türkiye’nin yabancı para birimleri türünden olan kredi konutu “BB” olarak açıklamıştı. TL kapsamındaki kredi notunu ise “BB+” olarak duyurmuştu. Türkiye’nin kredi görünümüne ilişkin aldığı kararsa “NEGATİF” seviyesinde açıklanmıştı. Bu görünüm notu 2017’nin ilk toplantısında verilmiş, görünüm ikinci toplantıda da değiştirilmemişti.