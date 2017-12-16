Kasım Ayında Kaç Şirket Kuruldu? Kaç Şirket Kapandı?
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Kasım Ayında Kaç Şirket Kuruldu? Kaç Şirket Kapandı?


Kasım Ayında Kaç Şirket Kuruldu? Kaç Şirket Kapandı?
Kasım Ayında Kaç Şirket Kuruldu? Kaç Şirket Kapandı? Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-16 Saat: 01:18:39
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TOBB, tarafından hazırlanan kurulan ve kapanan şirket verilerini içeren istatistikler yayımlandı. Kasım ayı istatistikleri kapanan şirket sayısında azalma olduğunu gösterdi. Kurulan yeni şirket sayısı ise Kasım ayında 7 bine yaklaştı.

TOBB, tarafından hazırlanan kurulan ve kapanan şirket verilerini içeren istatistikler yayımlandı. Kasım ayı istatistikleri kapanan şirket sayısında azalma olduğunu gösterdi. Kurulan yeni şirket sayısı ise Kasım ayında 7 bine yaklaştı.

Kasım Ayında Kurulan Şirket Sayısı Düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan araştırma sonuçları “Kasım Ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri” sonuçlarıyla duyuruldu. İstatistikler incelendiğinde Kasım ayı oyunca kurulan şirket sayısı, Ekim ayına kıyasla gerileme kaydetti. Buna göre yeni kurulan şirket sayısı söz konusu dönemde yüzde 0,56 oranında azaldı. Açılışı yapılan şirket sayısı 6 bin 887 adet oldu. Ekim ayında kurulan şirket sayısı ise 6 bin 926 olarak kayda geçmişti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kasım ayında kapanışı yapılan şirket sayısının toplamda bin 131 adet olduğu sonucuna ulaştı. Kasımdan önceki ayda kapanışı yapılan şirket sayısı ise bin 281 adet olarak kayda geçmişti. Söz konusu rakamlar kapanan şirket sayısının bu dönemlerde yüzde 11,71 oranında azaldığını gösterdi.

Kapanan Şirket Sayısı Bir Yılda Yüzde 5,41 Arttı

2017 Kasımı ile 2016 Kasım ayı arasında yapılan karşılaştırmada, açılışı yapılan şirket sayısının yüzde 24,63 oranında arttığı dikkatlerden kaçmadı. Aynı dönemler dikkate alındığında kapanan şirket sayısındaki oran artış yönlü olarak yüzde 5,41 oldu.

Ocak – Kasım Dönemi Gelişmeleri

2017 yılının ilk 11 aylık dilimi baz alındığında kurulan şirket sayısı, 2016’nın Ocak ile Kasım aylarını kapsayan döneme yüzde 13,68’lik fark attı. Söz konusu fark artış yönlü oldu. Yılın ilk 11 ayında açılışı yapılan şirket sayısı toplamda 66 bin 950 adete işaret etti. Aynı dönemde kapanışı yapılan şirket sayısı yüzde 23,61’lik artışa ev sahipliği yaparak, 11 bin 502 adet olarak kayda geçti. 

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