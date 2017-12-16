ABD, Sanayi Üretiminde Beklentiyi Karşılayamadı

Dünya piyasalarının yakından takip ettiği ABD’nin Kasım ayı sanayi üretim verileri açıklandı. Buna göre ABD, sanayi üretiminde beklenen artışı karşılamadı.

Kasımda Sanayi Üretimi Sınıfta Kaldı

ABD’den yapılan açıklamaya göre ülke genelinde sanayi üretimi 2017’nin Kasımında yüzde 0,2 oranında artış kaydetti. Bu oran beklentinin altında kaldı. Sanayi üretimi ABD’de Ekim ayında yüzde 1,2 oranında artmış, beklentinin üzerinde bir seyir izlemişti.

Bloomberg tarafından yapılan ankete görüş bildiren 73 ekonomistin Kasım ayı öngörüleri yüzdelik dilimde 0,0 – 0,8 arasında değişmişti. Ekonomistlerin tahmin medyanıysa yüzde 0,2 olmuştu.

ABD, Kasım ayı sanayi üretim verilerinin netleşmesi ardından Ekim ayına ilişkin verilerde düzenleme yaptı. Buna göre Ekimdeki yüzde 0,9’luk oran yüzde 1,2 şeklinde revize edildi.

Kapasite Kullanımı Arttı Ama Beklenti Daha Yüksekti

Kasım ayı sanayi üretimine ilişkin yapılan açıklamada kapasite kullanımına dair bilgilerde yer aldı. Buna göre ABD sanayisi kasım ayı boyunca kapasitenin yüzde 77,1’lik bölümünü üretime dahil etti. Beklentiyse yüzde 77,2’lik oran olarak ifade edilmişti. Ekim ayının kapasite kullanım oranı yüzde 72 olarak kaydedilmişti.

Anket dahilinde görüş bildiren ekonomistlerin beklentisi (52 Analist) yüzde 76,9 –77,5 arasında ifade edilmişti.

Açıklanan verilerde imalat sanayisinin Kasım ayı gelişmeleri de kendine yer açtı. Buna göre ABD’deki imalat sanayi Kasımda yüzde 0,2 oranında artış sergiledi. Kasımdan önceki ayda artış yüzde 1,4 olarak kaydedilmişti.

ABD’de kamu hizmetleri 2017’nin Kasımında yüzde 1,9’u bulan oranda geriledi. Bunun yanında madencilik yüzde 2 oranında yükseliş sergiledi. Ülke genelinde verilen kamu hizmetleri bir önceki ay ise yüzde 2 oranında artmıştı.