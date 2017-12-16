ABD Borsası Haftayı Tarihi Rekorla Kapattı
Advert Advert Advert


ABD Borsası Haftayı Tarihi Rekorla Kapattı


ABD Borsası Haftayı Tarihi Rekorla Kapattı
ABD Borsası Haftayı Tarihi Rekorla Kapattı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-16 Saat: 02:20:21
Anasayfa Borsa&Finans ABD Borsası Haftayı Tarihi Rekorla Kapattı

ABD borsaları haftayı rekor denecek seviyeyle sonlandırdı. Haftalık bazda son işlem günü beklentiler nedeniyle tarihi bir rekorla tamamladı.

ABD borsaları haftayı rekor denecek seviyeyle sonlandırdı. Haftalık bazda son işlem günü beklentiler nedeniyle tarihi bir rekorla tamamladı. Vergi tasarısının kongre'den geçeceği umudu arttı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 143,08 Puan Yükseldi

Haftanın son işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,58’lik artışla 143,08 puan yükseldi. Endeks değeri gün sonunda 24.651,74 puan seviyesine kadar çıktı.

Standard & Poor's 500 Endeksi bugünü yüzde 0,90 oranında kazandırarak geride bıraktı. Yüzde 0,90’lık artış 23,80 puanlık yükselişi beraberinde getirdi. Artış sonrasında endeksin kapanış değeri 2.675,81 puan seviyesinde gerçekleşti.

Nasdaq Teknoloji Endeksi’nin gün sonu kazancı yüzde 1,17 oldu. Endeks değeri 80,06 puanlık artış sonrasında 6.936,58 puan seviyesine tırmandı.

Tüm bu yükseliş yönlü gelişmeler ardından gerek Dow Jones Sanayi Endeksi gerek Standard & Poor's 500 Endeksi gerekse Nasdaq Teknoloji Endeksi günün sonunda tarihi denecek puanlara ulaşarak haftayı sonlandırdı.

Vergi Tasarısının Yasallaşacağına Yönelik Beklentiler Arttı

Cumhuriyetçiler vergi paketinin yasalaşmasında önemli adımlar attı ve sorunları çözdü. Öncesinde 2 senatör söz konusu tasarıya karşı çıktıklarını ifade etmişti. Tasarıdaki sorunların aşılması, senatörlerin vergi yasasına onay verme beklentisini de artırdı. Borsa cephesini işte bu gelişmeler olumlu etkiledi. Yükseliş trendini, vergi paketinin bu hafta konseyden geçeceği beklentisi tetikledi.

Borsa, ABD’nin Kasım Ayı Sanayi Üretim Verilerini Yakından Takip Etti

Borsayı gün içerisinde etkileyen diğer bir gelişme ise ABD’nin Kasım ayı sanayi üretim verileri noktasından kendini hissettirdi. İlgili açıklama bu sabah saatlerinde yapıldı. İşte o anlarda borsa işlemleri yükseliş yönlü bir eğilimle gün ortasına ulaştı. 

abd borsaları abd borsa dolar
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek