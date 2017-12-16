ABD Borsası Haftayı Tarihi Rekorla Kapattı

ABD borsaları haftayı rekor denecek seviyeyle sonlandırdı. Haftalık bazda son işlem günü beklentiler nedeniyle tarihi bir rekorla tamamladı. Vergi tasarısının kongre'den geçeceği umudu arttı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 143,08 Puan Yükseldi

Haftanın son işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,58’lik artışla 143,08 puan yükseldi. Endeks değeri gün sonunda 24.651,74 puan seviyesine kadar çıktı.

Standard & Poor's 500 Endeksi bugünü yüzde 0,90 oranında kazandırarak geride bıraktı. Yüzde 0,90’lık artış 23,80 puanlık yükselişi beraberinde getirdi. Artış sonrasında endeksin kapanış değeri 2.675,81 puan seviyesinde gerçekleşti.

Nasdaq Teknoloji Endeksi’nin gün sonu kazancı yüzde 1,17 oldu. Endeks değeri 80,06 puanlık artış sonrasında 6.936,58 puan seviyesine tırmandı.

Tüm bu yükseliş yönlü gelişmeler ardından gerek Dow Jones Sanayi Endeksi gerek Standard & Poor's 500 Endeksi gerekse Nasdaq Teknoloji Endeksi günün sonunda tarihi denecek puanlara ulaşarak haftayı sonlandırdı.

Vergi Tasarısının Yasallaşacağına Yönelik Beklentiler Arttı

Cumhuriyetçiler vergi paketinin yasalaşmasında önemli adımlar attı ve sorunları çözdü. Öncesinde 2 senatör söz konusu tasarıya karşı çıktıklarını ifade etmişti. Tasarıdaki sorunların aşılması, senatörlerin vergi yasasına onay verme beklentisini de artırdı. Borsa cephesini işte bu gelişmeler olumlu etkiledi. Yükseliş trendini, vergi paketinin bu hafta konseyden geçeceği beklentisi tetikledi.

Borsa, ABD’nin Kasım Ayı Sanayi Üretim Verilerini Yakından Takip Etti

Borsayı gün içerisinde etkileyen diğer bir gelişme ise ABD’nin Kasım ayı sanayi üretim verileri noktasından kendini hissettirdi. İlgili açıklama bu sabah saatlerinde yapıldı. İşte o anlarda borsa işlemleri yükseliş yönlü bir eğilimle gün ortasına ulaştı.