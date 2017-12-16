Yıllık Kart Aidatı Ödemek İstemiyorsanız Dikkat!
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Yıllık Kart Aidatı Ödemek İstemiyorsanız Dikkat!


Yıllık Kart Aidatı Ödemek İstemiyorsanız Dikkat!
Yıllık Kart Aidatı Ödemek İstemiyorsanız Dikkat! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-16 Saat: 02:49:50
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Yeni yıla sayılı günler kala özellikle kredi kartı tüketicileri, bankaların yıllık kart ücretlerinden dert yanmaya başladı. Peki, yıllık üyelik aidatı konusunda ne yapmalı? Yıllık kart aidatı iptal edilir mi? İşte cevaplar…

Yeni yıla sayılı günler kala özellikle kredi kartı tüketicileri, bankaların yıllık kart ücretlerinden dert yanmaya başladı. Peki, yıllık üyelik aidatı konusunda ne yapmalı? Yıllık kart aidatı iptal edilir mi? İşte cevaplar…

Yıllık Kart Aidatı Sorunu!

Kredi kartı kullanıcıları yılın bitimine kısa bir zaman kala yıllık üyelik aidatı ödemeye mecbur bırakılıyor. Kredi kartı ekstralarını detaylı olarak inceleyen tüketiciler bu ücret kesintilerini fark ederken, bazı kredi tüketicileri ise yıllık üyelik aidatı ödediğinin dahi farkında değil. Bu durumda kredi kartı kullanıcılarının dikkatli olası önem arz ediyor. Farz edelim ki sizlerde kredi kartını bilinçli kullanan tüketicilerdensiniz ve ekstranızda yıllık üyelik aidatı kesintisini gördünüz. Kart aidatını ödemek istemiyorsunuz. Bu durumda ne yapmalısınız?

Kredi kartı yıllık üyelik aidatını koşullu yada koşulsuz olarak geri alabilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak, ilgili kişiye söz konusu ücretin iadesini talep ettiğinizi bildirmek.

Para Puan Olarak Kartınıza Tanımlanabilir

Tahmin edeceğiniz üzere bankanın müşteri temsilcisi bunun mümkün olmadığını ifade edecek ve yıllık kart aidatını ödemek zorunda olduğunuzu söyleyecek. Bu durumda umutsuzluğa kapılarak telefonu sakın kapatmayın. Bankanın müşteri temsilcisine karşı direnin ve kart aidatının iadesini talep etme konusunda ısrarcı olun. Israr karşısında müşteri temsilcisi size bazı tekliflerde bulunacaktır. Mesela yıllık kart ücretinin bir bölümünü veya tamamını para puan olarak kartınıza tanımlamayı teklif edebilir. Kabul ederseniz belirtilen miktar kredi kartınıza para puan olarak eklenecektir. Sizlerde bu para puanları keyifle harcayabilirsiniz.

Kart Üyelik Ücreti İadesi

Ücretin iadesini istiyorsanız, işte bu durumda biraz daha baskın bir tavır sergilemeniz gerekiyor. Yıllık kart aidatını iptal ettirmek için müşteri temsilcisine talebinizin işleme alınmasını, gerekli birime iletilmesini istediğinizi belirtebilirsiniz. İade işleminin yapılmaması halinde kartı kapatacağınızı belirtmeyi de unutmayın. Banka talebinizi dikkate alarak, birkaç gün içerisinde size mutlaka geri dönüş yapacaktır. 

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