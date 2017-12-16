Avrupa Otomobil Pazarı Kasım Ayı Sonuçları! Satışlar Yüzde 5,8 Arttı
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Avrupa Otomobil Pazarı Kasım Ayı Sonuçları! Satışlar Yüzde 5,8 Arttı


Avrupa Otomobil Pazarı Kasım Ayı Sonuçları! Satışlar Yüzde 5,8 Arttı
Avrupa Otomobil Pazarı Kasım Ayı Sonuçları! Satışlar Yüzde 5,8 Arttı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-16 Saat: 04:11:14
Anasayfa Otomotiv Avrupa Otomobil Pazarı Kasım Ayı Sonuçları! Satışlar Yüzde 5,8 Arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Kasım ayında Avrupa otomobil pazarında yaşanan gelişmeleri içeren raporunu yayımladı. Buna göre AB ve EFTA ülkelerini kapsayan otomobil pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 5,8 oranında arttırdı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Kasım ayında Avrupa otomobil pazarında yaşanan gelişmeleri içeren raporunu yayımladı. Buna göre AB ve EFTA ülkelerini kapsayan otomobil pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 5,8 oranında arttırdı.

Avrupa Otomobil Pazarı Kasımda 1,2 Milyondan Fazla Otomobil Sattı

ODD’nin açıklamasına göre AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarında Kasım ayında toplamda satılan araç sayısı 1 milyon 258 bin 220 adete yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayında satılan otomobil sayısı ise 1 milyon 189 bin 540 adet olarak kayda geçmişti.

Bir yıllık zaman dilimi baz alındığında otomobil pazarı en çok gerileme kaydeden ülke İngiltere olarak belirlendi. Düşüş yüzde 11,2’yi buldu. İngiltere’yi İrlanda takip etti. İrlanda otomobil pazarı bir yılda yüzde 9 oranında küçüldü. Pazarı daralan diğer bir ülke ise yüzde 3,5 oranıyla Romanya oldu.

Bir yıl içerisinde satış grafiği en çok yükselen ülkelerin başında yüzde 57,4’lük oranla Litvanya geldi. İkincilik yüzde 55,4’le Bulgaristan’ın oldu. Bir yıllık dönemde satışlarını artıran diğer bir pazarsa yüzde 31,4’le Macaristan olarak belirlendi. Türkiye Avrupa otomobil pazarı listenin altıncı ismi olarak kayda geçti.

Yılın ilk 11 aylık dönemi dikkate alındığındaysa Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı, bir önceki yılın aynı aylarını kapsayan dönemine göre yüzde 4 oranında büyüdü. Pazar 11 ayda toplamda 14 milyon 493 bin 361 adetlik satışa imza attı. Bir önceki yılın satış kayıtlarıysa 3 milyon 938 bin 47 adette kalmıştı.

11 ayda pazarı daralan ülkelerin başında yüzde 10,3’lük gerilemeyle İrlanda yer aldı. İrlanda’yı İngiltere takip etti. Listenin üçüncü ülkesi ise Finlandiya oldu. Aynı dönemde otomobil pazarı en iyi çıkışı Litvanya’da yaptı. Litvanya performansını yüzde 26,4 oranında artırdı. Bunu Bulgaristan ile Hırvatistan takip etti. 

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