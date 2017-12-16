Borsa İstanbul Haftanın Son Gününü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başladı. Günü ise yüzde 0,31’lik değer kaybıyla sonlandırdı. BIST 100 endeksi haftanın kapanışını 109.330,17 puanla yaptı.

BIST 100 Günü Değer Kaybıyla Kapattı

BIST 100 endeksi haftanın son işlem günü olan Cumayı değer kaybıyla kapattı. Endeks değeri, dünkü kapanışa göre 336,27 puanlık gerileme kaydetti. BIST 100 endeksinin toplamdaki işlem hacmi gün sonunda 6 milyar 100 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi son işlem gününde yüzde 0,36’lık değer kaybı yaşadı. Holding endeksindeki durumda bankacılık endeksiyle aynı doğrultuda oldu. Endeks değerindeki kayıp gün sonunda yüzde 0,49’u buldu.

BIST 100 endeksi dahilinde yer alan sektörler arasında en iyi yükselişi madencilik sektörü yakaladı. Madencilik kapanışta yüzde 2,44’lük yükselişe işaret etti. Sektör endeksleri incelendiğinde en fazla değer kaybı yaşayan sektör iletişim olarak belirlendi. İletişimdeki gerileme yüzde 3,30 olarak kayda geçti.

BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yatay bir seyirde başladı. Endeks değeri gün içerisinde 109,000 ile 110,000 aralığında değişti. BIST 100 kapanışta ise 109.300 puan seviyesinden hem günü hem de haftayı tamamlamış oldu. 109.300 puanlık değer analistlere göre direnç noktası olarak ifade edildi. BIST 100 endeksinin haftalık göstergeleri yüzde 1,31’lik değer artışına işaret etti.

Piyasa uzmanları önümüzdeki hafta beklentilerini, kapanış ardından ifade etmeye hemen başladı. Analistlerin görüşüne göre önümüzdeki haftanın grafiklerini ABD’nin vergi tasarısı belirleyecek. Piyasa söz konusu tasarının Kongreden geçip geçmeyeceğini yakından takip edecek.

Yine analistlerin ifadelerine göre BİST 100’de 107.500 puan seviyesi destek noktası olacak. Endeksin direnç aralığı ise 110.000 ile 110.500 puan arasında değişecek.