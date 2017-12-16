Bilkent Şehir Hastanesi İçin Geri Sayım Başladı

Bilkent Şehir Hastanesi en kısa sürede hizmete alınacak. Açılış yapıldığında Bilkent Şehir Hastanesi, Türkiye’nin en büyükleri arasında ilk sıranın sahibi olacak.

6 Hastane Tek Kampüste!

Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında, kent genelinde bulunan 6 hastaneyi bünyesinde toplamış olacak. Kampüsün toplamdaki yatak kapasitesi 3.804 olarak ifade edilirken, hastanede hizmet verecek hekim sayısı 1.500 olarak bildirildi. Hastane hizmete açıldığında 1.000 farklı poliklinik odasıyla hasta kabulüne başlayacak. Sağlık alanında Türkiye’nin en büyüğü olma unvanını taşıyacak olan kampüsün yoğun bakım yatak kapasitesi 700’ü bulacak. Bunun 550 adeti yetişkinlere hizmet verecek, 150 tanesi ise yeni doğan ünitelerinde yer alacak. Bunların yanında hastanede 10 adet mahkum koğuşuyla, 131 adet ameliyathane hizmet verecek alanlar arasında yer alacak.

Çocuk Hastanesi 580 Yatakla Hizmet Verecek

3 bin 804 adetlik yatak kapasitesine sahip olacak kampüste 562 adet yatak genel hastane servisine ayrılacak. KVC hastanesinin yatak kapasitesi 441 adet olacak. Nöroloji hastanesinden hizmet alacaklara sağlanacak yatak hizmeti 507 adetlik kapasiteyle karşılanacak. Çocuk hastanesi için ayrılan yatak sayısı 580 adeti bulacak. Kadın ve doğum hastanesi 564 adet yatakla vatandaşa hizmet verecek. Onkoloji hastanesindeki yatak sayısı ilk etapta 588 adet olacak. İyileştirme hastanesiyse aynı anda 300 hastayı yatırma kapasitesine sahip! 3 bin 804 adetlik yatak kapasitesinin 100 tanesi yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesine ayrılacak. Medikal gözlem kliniği de 100 hasta aynı anda yatış gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olacak.

Bin 500 Kişilik Dev Hekim Kadrosu

Sağlık Bakanlığı müsteşarlarından olan Eyüp Gümüş Bilkent Şehir Hastanesi’nde bin 500 kadar hekimin görevlendirileceğini ifade etti. Kampüste görevlendirilecek toplamdaki sağlık personeli sayısınınsa 5 bini bulacağını aktardı. Yardımcı personelin ise 5 bin kadar olacağını söyledi.