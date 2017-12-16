E-Ticaret Devinden İtalyan Vergi Dairesine 100 Milyon Avroluk Ödeme!
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E-Ticaret Devinden İtalyan Vergi Dairesine 100 Milyon Avroluk Ödeme!


E-Ticaret Devinden İtalyan Vergi Dairesine 100 Milyon Avroluk Ödeme!
E-Ticaret Devinden İtalyan Vergi Dairesine 100 Milyon Avroluk Ödeme! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-16 Saat: 06:20:38
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E-ticaretin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Amazon, vergi borcu konusunda İtalyan vergi dairesiyle anlaştı. Amazon’un ilgili vergi dairesine ödeyeceği paranın 100 milyon Avro olduğu iddia edildi.

E-ticaretin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Amazon, vergi borcu konusunda İtalyan vergi dairesiyle anlaştı. Amazon’un ilgili vergi dairesine ödeyeceği paranın 100 milyon Avro olduğu iddia edildi.

ABD’li Amazon’un Vergi Dosyaları Mali Denetimden Geçti

ABD merkezli olarak faaliyet gösteren Amazon, birçok ülke pazarında yer alıyor. Şirketin faaliyet alanı içerisinde bulunan bir ülkede bilindiği gibi İtalya. Fakat İtalya’daki faaliyetler neticesinde elektronik ticaretin dev ismi Amazon bir dizi sorunla karşı karşıya kaldı. Belirlenen uyuşmazlıklar ardından Milano Cumhuriyet Başsavcısı gerekli talimatı verdi. Buna göre şirketin 2011 ile 2015 yılları aralığında İtalyan vergi dairesine yaptığı vergi ödemeleri tek tek incelendi. Yetkililer tarafından mercek altına alınan dosyalarda Amazon’un 2011 ile 2015 yıllarında ilgili vergi dairesine yaptığı ödemelerin eksik olduğu fark edildi. Verginin konusu ise ülkede devam eden faaliyetlere yönelik oldu. İtalyan maliyesi yetkilerince yapılan incelemenin sonuçları ise Amazon’un hoşuna gidecek türden olmadı.

Vergi Dairesiyle 100 Milyon Avroda Anlaştı

Ülke basınında çıkan haberlere göre elektronik ticaret devi, İtalyan vergi dairesi ile anlaşmak için bir dizi görüşme yaptı. Uyuşmazlıkların çözülebilmesi adına bir araya gelen yetkililer, yine İtalyan basınında çıkan haberlere göre anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 100 milyon avro olduğunun altı çizildi.

e-ticaret devinden yapılan açıklamada 100 milyon avroluk ödemenin kabul edildiği ifade edildi. Agenzia delle Entrate’de bu açıklamayı onaylayan bazı bilgiler aktardı. Yapılan açıklamada 100 milyon avroluk ödemenin, Amazon EU Srl. ile Amazon İtalya Servis Srl. adlı şirket faaliyetlerinden kaynaklandığı, söz konusu şirketlerin vergi yükümlülükleri nedeniyle yapılacağı belirtildi.

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