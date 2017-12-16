Avrupa Borsaları Günü Almanya ve İngiltere Hariç Düşüşle Tamamladı
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Avrupa Borsaları Günü Almanya ve İngiltere Hariç Düşüşle Tamamladı


Avrupa Borsaları Günü Almanya ve İngiltere Hariç Düşüşle Tamamladı
Avrupa Borsaları Günü Almanya ve İngiltere Hariç Düşüşle Tamamladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-16 Saat: 07:21:23
Anasayfa Borsa&Finans Avrupa Borsaları Günü Almanya ve İngiltere Hariç Düşüşle Tamamladı

Avrupa Borsaları günü düşüşlerin gölgesinde geride bıraktı. Düşüş yönlü hareket etmeyen borsalarsa Almanya ve İngiltere Borsaları olarak kayda geçti. Diğer ülke borsaları ise gün sonunda yatırımcını memnun edecek seviyeden kapanış yapmadı.

Avrupa Borsaları günü düşüşlerin gölgesinde geride bıraktı. Düşüş yönlü hareket etmeyen borsalarsa Almanya ve İngiltere Borsaları olarak kayda geçti. Diğer ülke borsaları ise gün sonunda yatırımcını memnun edecek seviyeden kapanış yapmadı.

Avrupa Borsaları Yatırımcını Üzdü

Avrupa Borsaları kapanışta, Almanya ve İngiltere dışında düşüşlere ev sahipliği yaptı. Değer kayıplarında ABD’nin vergi sistemi hakkında vereceği karar etkili oldu. Yatırımcılar ABD vergi tasarısına kilitlendi. Şirket hisselerine karşı dikkatli bir tavır sergileyen yatırımcıların, önümüzdeki hafta verilecek kararla birlikte harekete geçeceği düşünülüyor.

Stoxx Europe 600’de Yüzde 0,19 Düşüş

Avrupa Borsaları kapsamında gösterge endeksi olan Stoxx Europe 600 endeksi gün sonunda yüzde 0,19’luk değer kaybı yaşadı. Kapanıştaki endeks değeri 388,19 puan seviyesinde oldu.

CAC 40 Endeksi Yatırımcısını Memnun Edemedi

Fransa’nın CAC 40 endeksindeki kayıp gün sonunda yüzde 0,15’e işaret etti. CAC 40 endeksi kapanışı 5.349,30 puanla yaptı.

FTSE MIB 30 Yüzde 0,44 Değer Kaybetti

İtalya’da değer kayıplarının yaşandığı borsalar arasında yer aldı. Buna göre FTSE MIB 30 endeksinin gün sonundaki değer kaybı yüzde 0,44 olarak kayda geçti. Endeksin kapanış puanı 22.094,04 oldu.

Avrupa Borsalarında yükseliş yönlü hareket eden ülkeler arasında İngiltere ve Almanya yer aldı.

DAX 30 Endeksi Fark Attı

Almanya'da DAX 30 endeksinin kapanışta yüzde 0,27’lik değer kazandığı görüldü. Endeksin gün sonu değeri 13.103,56 seviyesinde oldu.

FTSE 100 Endeksi Yükseldi

İngiltere’deki gelişmeler ise şöyle kaydedildi. FTSE 100 endeksi kapanışta yatırımcısına yüzde 0,57 kazanç sağladı. Endeks değeri hareketli bir günün sonunda kapanışı 7.490,57 puandan yaptı.

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