Mühendisten Fazla Kazanan Ustabaşı Var

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Senegal’in başkenti Dakar’da yaptıkları havalimanının açılışı sonrasında Türk basın mensupları ile bir araya gelerek soruları cevaplandırdı. İstanbul’da inşaatı devam eden üçüncü havalimanı projesinin sektörde çalışanların maaşlarını yükselttiğini söyleyen Özdemir sadece 500 kamyon şoförü aradıklarını ifade etti. Alanda sadece 2 bin 500 adet kamyonun sürekli çalıştığını belirten Özdemir bunun yanında greyder, dozer ve kepçelerin de devam ettiğini ve bunları kullanacak çalışanlara sürekli ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ara Elemana İhtiyaç Var

Üçüncü havalimanı inşaatı nedeniyle maaşlarda yükselme yaşandığını ifade eden Özdemir ustabaşı olarak şu anda inşaatta çalışanların mühendislerden daha fazla kazandığını dile getirdi. Mühendis maaşının 5 bin lira olduğunu ifade eden Özdemir formen (ustabaşı) olarak çalışan kişilerin 10 bin lira aldıklarını sözlerine ekledi.

TANAP Projesi de Tam Gaz Devam

Limak grubunun iş ortağı olduğu TANAP projesi hakkında da bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir projenin son hızda devam ettiğini belirtti. Hem denizden hem de karadan çalışmaların devam ettiği projede herhangi bir gecikmenin görünmediğini dile getiren Özdemir bu projenin de ülkemiz için oldukça önemli olduğunu ifade ederek hassasiyet ile çalışmaların tamamlanmaya çalışıldığını sözlerine ekledi.

Tek Başımıza Köprü Yapmak İstiyoruz

Şimdiye kadar Türkiye için çok önemli projeler aldıklarını ama bu projeleri hep yabancı ortaklar ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Özdemir bundan sonra ilk fırsatta tek başlarına bir köprü yapmak istediklerini sözlerine ekledi.