Mühendisten Fazla Kazanan Ustabaşı Var
Advert Advert Advert


Mühendisten Fazla Kazanan Ustabaşı Var


Mühendisten Fazla Kazanan Ustabaşı Var
Mühendisten Fazla Kazanan Ustabaşı Var Hatice Demir - Tarih: 2017-12-16 Saat: 08:04:30
Anasayfa Eko Gündem Mühendisten Fazla Kazanan Ustabaşı Var

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatının da etkisi ile sektörde çalışanların maaşlarının yükseldiği belirtildi.

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Senegal’in başkenti Dakar’da yaptıkları havalimanının açılışı sonrasında Türk basın mensupları ile bir araya gelerek soruları cevaplandırdı. İstanbul’da inşaatı devam eden üçüncü havalimanı projesinin sektörde çalışanların maaşlarını yükselttiğini söyleyen Özdemir sadece 500 kamyon şoförü aradıklarını ifade etti. Alanda sadece 2 bin 500 adet kamyonun sürekli çalıştığını belirten Özdemir bunun yanında greyder, dozer ve kepçelerin de devam ettiğini ve bunları kullanacak çalışanlara sürekli ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ara Elemana İhtiyaç Var

Üçüncü havalimanı inşaatı nedeniyle maaşlarda yükselme yaşandığını ifade eden Özdemir ustabaşı olarak şu anda inşaatta çalışanların mühendislerden daha fazla kazandığını dile getirdi. Mühendis maaşının 5 bin lira olduğunu ifade eden Özdemir formen (ustabaşı) olarak çalışan kişilerin 10 bin lira aldıklarını sözlerine ekledi.

TANAP Projesi de Tam Gaz Devam

Limak grubunun iş ortağı olduğu TANAP projesi hakkında da bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir projenin son hızda devam ettiğini belirtti. Hem denizden hem de karadan çalışmaların devam ettiği projede herhangi bir gecikmenin görünmediğini dile getiren Özdemir bu projenin de ülkemiz için oldukça önemli olduğunu ifade ederek hassasiyet ile çalışmaların tamamlanmaya çalışıldığını sözlerine ekledi.

Tek Başımıza Köprü Yapmak İstiyoruz

Şimdiye kadar Türkiye için çok önemli projeler aldıklarını ama bu projeleri hep yabancı ortaklar ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Özdemir bundan sonra ilk fırsatta tek başlarına bir köprü yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

üçüncü havalimanı limak nihat özdemir çalışan maaşları
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek