AVM’lerde Kiralar Cironun Yüzde 20’sine Yaklaştı
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AVM’lerde Kiralar Cironun Yüzde 20’sine Yaklaştı


AVM’lerde Kiralar Cironun Yüzde 20’sine Yaklaştı
AVM’lerde Kiralar Cironun Yüzde 20’sine Yaklaştı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-16 Saat: 08:33:34
Anasayfa Eko Gündem AVM’lerde Kiralar Cironun Yüzde 20’sine Yaklaştı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren üyelerinin yükselen rakamlar nedeni ile kiralarını ödemekte zorlandığını belirtti.

İzmir Ticaret Odasının merkez binasında düzenlenen toplantıda alışveriş merkezlerinde faaliyet göstermekte olan üyelerin sıkıntıları ele alındı. İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş tarafından yapılan açıklamada alışveriş merkezlerinin döviz kuru üzerinden kira alması ve döviz kurundaki yüksek dalgalanmalar nedeni ile buralarda iş yapmak isteyen üyelerin zor durumda kaldığı belirtildi.

Cironun Yüzde 20’si Kiraya Gidiyor

Demirtaş alışveriş merkezlerinde iş yapan üyelerin kiralarını ödemekte zorlandığını belirtirken kira rakamlarının cironun yüzde 20’sine dayandığını ve bu rakamın küçük metrekareli yerlerde daha da yüksek boyutlara ulaştığını belirtti. Bu şekilde devam etmesi durumunda küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyetlerini devam ettirmekte zorlanacaklarını belirten Demirtaş bu durumdan da AVM’leri işletenlerin etkileneceğini söyledi. Demirtaş, kimsenin zor durumda kalmaması için en makul olanın orta yolu bulmak olduğunu sözlerine ekledi.

Dışarıda Kira Oranları Artmıyor

Cadde mağazacılığı alanında yaşanan gerilemelerin buralardaki kiralara da etki ettiğini belirten Demirtaş kendisine ait bir gayrimenkulde ülkenin önde gelen markalarından birinin kiracı durumunda olduğunu ve bu seneki kira artışı görüşmeleri sırasında firmanın TÜFE oranının yarısı kadar artış yapılmasını teklif ettiğini söyledi. Demirtaş kendisinin de bu teklifi kabul ettiğini belirterek ülkemizin en büyük gruplarından birinin bu şekilde bir teklifte bulunmasının bile piyasada yaşanmakta olan zorluğu gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Toplantıda elektronik ticaretin üyelere olumsuz etkileri de ele alındı. 

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