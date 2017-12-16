İş Dünyası Cumhurbaşkanı’nın Artı 2 İstihdam Çağrısına Destek Verdi
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İş Dünyası Cumhurbaşkanı’nın Artı 2 İstihdam Çağrısına Destek Verdi


İş Dünyası Cumhurbaşkanı’nın Artı 2 İstihdam Çağrısına Destek Verdi
İş Dünyası Cumhurbaşkanı’nın Artı 2 İstihdam Çağrısına Destek Verdi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-16 Saat: 08:58:11
Anasayfa Eko Gündem İş Dünyası Cumhurbaşkanı’nın Artı 2 İstihdam Çağrısına Destek Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstihdam Şurası'nda yapılan "artı 2 istihdam" çağrısına iş dünyası temsilcilerinden de destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstihdam Şurasında iş dünyasına seslenmiş ve ülkemizin en önemli göstergelerinden birinin de istihdam olduğunu dile getirmişti. İstihdam konusunda yeniden bir seferlik yapılması gerektiğini dile getiren Erdoğan iş dünyasına çağrıda bulundu. Bu çağrı yanıtsız kalmadı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan tarafından yapılan açıklamada Ocak ayında 26,7 milyon olan toplam istihdam rakamının, eylül ayında 28,8 milyona yükseldiği belirtilerek, 9 aylık süreç içinde sağlanan 2,1 milyonluk istihdam artışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şubat ayında açıklanan istihdam seferberliğinin önemli etkisi olduğu açıklandı. Kaan Ocak ayında yüzde 13 olarak gerçekleşen işsizlik oranlarının Eylül ayı itibari ile yüzde 10,7 rakamlarına gerilemesinin büyük bir atak olduğunu dile getirirken istihdam seferberliğinde aynı azimle gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Birkonfed, Destek Milli Bir Sorumluluktur

İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal ise İstihdam Şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği istihdam çağrısına destek vermenin milli bir sorumluluk olduğunu beyan etti. Ülkenin büyümesinin istihdam ile mümkün olduğunun altını çizen Ünsal gençlerin gelecek adına faydalı alanlarda yetiştirilmesi ve iş alemine kanalize edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konfederasyon olarak ülkenin kalkınması ve büyüme hedeflerine ulaşabilmesi amacı ile tüm imkanlarını seferber edeceklerini ifade eden Ünsal, günden güne güçlenen ülkemizin uluslararası arenalarda daha etkin bir seviyeye ulaşması için iş dünyası olarak istihdamın artırılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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