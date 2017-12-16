Karahan Merkez Bankası’nın Kararını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan bir televizyon kanalında yayına katılarak ülkenin ekonomik gidişatı ve ekonomi politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karahan 2017 boyunca işverenlere sağlanan bazı teşviklerin 2018'de bir miktar azalacağını belirterek bu azalmaya paralel olarak büyüme rakamlarının da yüzde 6-7 bandından, yüzde 4-5 bandına gerilemesini beklediğini ifade etti

2018 Yılı Daha Farklı Geçecek

Büyüme oranlarının 2017’nin altında kalacağını tahmin ettiği 2018 yılında ülke genelinde daha yavaş bir ekonominin hakim olacağını ifade eden Karahan talebin canlı olduğu bir ortamda enflasyonist baskıların da gündem de olacağını ifade etti. Tüketim alanından büyümeye yapılan katkının süreceğini düşündüğünü belirten Karahan, güvenin toparlanması ve varılan kapasite kullanım oranları düşünüldüğünde yatırımlar da büyümeye katkı sağlamaya devam edecek, dedi.

Merkez Bankası Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı

Merkez Bankası tarafından sıkı para politikalarının devam ettirildiğini ifade eden Karahan, bir önceki gün yapılan 50 baz puanlık faiz artışının piyasaların beklentisinin altında olduğunu dile getirdi. Karahan Merkez Bankası’nın üçüncü çeyrekte yüzde 11’in üzerindeki büyümesi ve yıl genelindeki toplam büyümenin yüzde 6-7 bandında gerçekleşmiş olması nedeni ile ekonominin bir miktar yavaşlayacağını ve bu nedenle faiz oranlarının düşük rakamlarda artırılmasının kafi olacağını düşünmüş olabileceğini dile getirdi.

2018 Yılında İstihdam da Yeni Teşvikler Söz Konusu

Maliye politikaları açısından önemli adımlar atıldığını dile getiren Karahan, istihdam alanında yeni teşviklerin söz konusu olduğunu bunların zaman içerisinde netleşerek açıklanacağını ifade etti.