Zeybekci KDV İadeleri İle İlgili Açıklama Yaptı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenmiş olan "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül töreninde ekonomimizin 2017 yılını tarihi zirvelerde kapatacağını açıkladı. G20 ülkeleri içerisinde üçüncü çeyrek sürecinde Türkiye’den daha hızlı büyüyen bir ülke bulunmadığını ifade eden Zeybekci, Hindistan ve Çin gibi ülkelere bile fark atıldığını ve yıl sonunda büyüme rakamının yüzde 6-7 bandında olacağını dile getirdi. Zeybekci ülkemizin son yıllarda içerisinde olduğu sıkıntılar ve hem iç hem de dıştan devam eden algı operasyonlarına rağmen birçok alanda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Kadın İstihdamına Önem Verilmeli

Ekonomi Bakanı Zeybekci ülkemizin sağlık, eğitim, turizm ve tarih gibi alanları üzerinden konuşmasını sürdürürken ihracata verilmekte olan destekleri de dile getirdi. Maliye Bakanlığı’nın ihracatçıya destek vermek için tabiri caizse mazeret aradığını ifade eden Zeybekci, diğer bakanlıklarda da çeşitli teşviklerin devam ettiğini dile getirdi. Kadın istihdamının da önemi üzerinde duran Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği teşviklerin ardından 490 bin kadının işe girdiğini ve bunların önemli bir kısmının hizmet sektöründe yer aldığını da sözlerine ekledi.

İhracatçılarımız e-ticaret İle Dünyaya Ulaşacak

Bakan Zeybekci, ihracat konusunda teknoloji ve markalaşma konusunda da önemli teşviklerin bulunduğunu belirterek geçtiğimiz yıl içerisinde teşviklerdeki en önemli payı bu alanın aldığını vurguladı. E-ticaretin büyük bir hızla güçlendiğini ifade eden Bakan, ülkemizin de bu hıza adapte olacağını ve çağın gerisinde kalmadan başarı ile işlemlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi. İhracatçılarımızın devlet tarafından e-ticaret sitelerine üye yapıldığını belirten Zeybekci, toplamda 30 bin ihracatçının bu sistemlere kayıt edilmesi konusunda hedeflerinin olduğunu bildirdi.