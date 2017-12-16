Faizleri Düşüren Tek Finansal Kuruluş: Türk Eximbank
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Faizleri Düşüren Tek Finansal Kuruluş: Türk Eximbank


Faizleri Düşüren Tek Finansal Kuruluş: Türk Eximbank
Faizleri Düşüren Tek Finansal Kuruluş: Türk Eximbank Hatice Demir - Tarih: 2017-12-16 Saat: 10:00:20
Anasayfa Eko Gündem Faizleri Düşüren Tek Finansal Kuruluş: Türk Eximbank

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, 2017 yılı içerisinde faizleri düşüren tek finansal kuruluş olduklarını belirtti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım kurumun 2017 yılı performansı ve gelecek yıllara ilişkin planlarını gazeteciler ile paylaştı. Yıldırım 1 Aralık’tan itibaren Türk Eximbank’ın ihracatçıların kur riski yönetimleri için döviz forward işlemine başladıklarını açıkladı. 2011 yılından bu yana opsiyon işlemleri gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım opsiyon işlemlerinde prim ödenmesi gerektiği için ihracatçıların buna sıcak bakmadığını ve forward işleminin opsiyona göre daha kolay ve masrafsız olmasının önemli bir tercih nedeni olduğunu dile getirdi. Kurumun kar amacı gütmeden özellikle KOBİ’lere bu hizmeti sunduğunu belirten Yıldırım, bu alanda önemli gelişmeler kaydettiklerini de sözlerine ekledi.

İhracatçılarımıza Önemli Finansman Sağlıyoruz

2016 yılında ihracatçılara sağladıkları kredi ve sigortadan oluşan desteklerinin 33 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getiren Yıldırım, 2017’de Kasım ayı sonu itibariyle toplam destek rakamının 35 milyar dolar seviyesine çıktığını ve yıl sonunda bu rakamın 40 milyar dolara ulaşmış olacağını tahmin ettiklerini belirtti. 2018 için de öngörülerini paylaşan Yıldırım, 46 milyar dolar gibi bir rakam ulaşarak yüzde 15 büyüme elde etmek istediklerini belirtti. Türk ihracatının yüzde 25’ine Türk Eximbank tarafından destek verildiğini dile getiren Yıldırım bu rakamın her geçen gün büyümesi için çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Maliyetleri ve Faizleri Düşürdük

Yurt dışından elde ettikleri fonlar ile önemli oranlarda maliyet düşüşü sağladıklarını dile getiren Yıldırım, bu maliyet düşüşlerinin de ağustos ayında ihracatçılara yansıtıldığını ve faizlerde indirime gidildiği beyan etti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım eximbank ihracat faiz
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