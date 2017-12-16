Bankalara 11 Ay İçerisinde 19 Milyon Çek İbraz Edildi
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Bankalara 11 Ay İçerisinde 19 Milyon Çek İbraz Edildi


Bankalara 11 Ay İçerisinde 19 Milyon Çek İbraz Edildi
Bankalara 11 Ay İçerisinde 19 Milyon Çek İbraz Edildi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-16 Saat: 10:18:34
Anasayfa Eko Gündem Bankalara 11 Ay İçerisinde 19 Milyon Çek İbraz Edildi

Bankalara yılın ilk 11 ayı içerisinde toplam tutarı 722 milyar lira olan 19 milyon adet çek ibraz edildi.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan Kasım Ayı Çek Raporu'nda belirtilene göre, 2017 yılının ilk 11 ayında bankalara ibraz edilen 538 bin keşideciye ait toplamda 19 milyon adet çekin tutarı 722 milyar lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla çek tutarında yüzde 11 artış yaşanırken, keşideci sayısında yüzde 3 ve toplam çek adedinde yüzde 5 azalma yaşandı.

Karşılıksız Çek Sorunu Devam Ediyor

Yılın Ocak Kasım ayları arasında bankalara ibraz edilen toplamda 46 bin keşideciye ait 16 milyar lira değerindeki 413 bin çeke ise karşılıksız damgası vuruldu. Karşılıksız damgası vurulan bu çeklerin 3,2 milyar lira değerinde olan 96 bin adedi çeklerini daha sonraki zamanlarda ödedi. Ancak 18 bin keşideci 13 milyar lira değerindeki karşılıksız çekine ilişkin herhangi bir ödeme gerçekleştirmedi. Yılın ilk tutar bazında toplam çekler içindeki oranı yüzde 2,2 olurken, adet bazında ise yüzde 1,9 oldu. 2016 yılının aynı dönemine göre ise karşılıksız çek miktarı ve oranı azaldı. Tutar bazındaki azalma yüzde 38, keşideci sayısındaki azalma yüzde 29 ve karşılıksız çek sayısındaki azalma ise yüzde 43 olarak gerçekleşti.

En Fazla Karşılıksız Çek İstanbul’da

Karşılıksız işlemi gerçekleştirilen çekler arasında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Tutar bazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen toplam çeke oranının en yüksek olduğu ilimiz yüzde 7,4 ile Iğdır olurken, bu ili yüzde 6,6 ile Ağrı, yüzde 5,5 ile Mardin, yüzde 5,4 ile Muş ve yüzde 5,1 ile Batman takip etti.

Türkiye Bankalar Birliği karşılıksız çek çek
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